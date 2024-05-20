Гараж с шестью автомобилями сгорел в Шахтинске

Огнеборцы Карагандинской области ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров в городе Шахтинске. Внутри горевшего гаража находились шесть автомобилей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Пожар произошел в городе Шахтинске, по улице Амангельды. Во дворе жилого дома произошло горение деревянных конструкций гаража, пристроенного к дому.

— Сгорел полностью один автомобиль, а также повредились частично пять автомашин внутри гаража на общей площади 100 кв. м. Огонь был ликвидирован в 16:13. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

В ликвидации пожара были задействованы 14 человек личного состава и три единицы техники.