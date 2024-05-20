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    19:48, 19 Май 2024 | GMT +6

    Гараж с шестью автомобилями сгорел в Шахтинске

    пожар, ДЧС, пожарные
    Фото: ДЧС Карагандинской области

    Огнеборцы Карагандинской области ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров в городе Шахтинске. Внутри горевшего гаража находились шесть автомобилей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пожар произошел  в городе Шахтинске, по улице Амангельды. Во дворе жилого дома произошло горение деревянных конструкций гаража, пристроенного к дому.

    — Сгорел полностью один автомобиль, а также повредились частично пять автомашин внутри гаража на общей площади 100 кв. м. Огонь был ликвидирован в 16:13. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    В ликвидации пожара были задействованы 14 человек личного состава и три единицы техники.

    пожар, ДЧС, пожарные
    Фото: ДЧС Карагандинской области

     

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Регионы Казахстана Регионы Пожарные Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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