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Гараж с автомобилем горел в Алматы

3 Октября 2019 16:06
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Гараж с автомобилем горел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы загорелся гараж с автомобилем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Гараж с автомобилем горел в Алматы
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«Алмалинский район, ул. Ислама Каримова, д. 170. Горит автомобиль во дворе частного жилого дома. Наблюдалось горение открытым пламенем гаража с переходом на соседнюю пристройку. Производится разведка. Предварительная площадь 200 кв.м», - сообщили в ДЧС Алматы.

Пожар локализовали в 15: 36, а ликвидировали в 15:54.




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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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