Гараж с автомобилем горел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы загорелся гараж с автомобилем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Алмалинский район, ул. Ислама Каримова, д. 170. Горит автомобиль во дворе частного жилого дома. Наблюдалось горение открытым пламенем гаража с переходом на соседнюю пристройку. Производится разведка. Предварительная площадь 200 кв.м», - сообщили в ДЧС Алматы.

Пожар локализовали в 15: 36, а ликвидировали в 15:54.











