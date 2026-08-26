«Гарантии никто не даст»: что говорят о состоянии теплосетей Павлодара

По информации ТОО «Павлодарские тепловые сети» всего в городе порядка 400 километров сетей, но где именно может произойти порыв предугадать нереально, передает корреспондент агентства Kazinform.

На сегодняшний день износ тепловых сетей в Павлодаре составляет порядка 87%. Ежегодно в период проведения гидравлических испытаний жителей города просят передвигаться осторожно из-за возможного возникновения порывов. Однако повреждения, как показывает практика, происходят и в обычные дни.

В ТОО «Павлодарские тепловые сети» сообщили, что в данный момент температура воды в трубах в среднем 65 градусов, зимой же достигает 110 градусов. Если же человек окажется, так сказать, не в нужное время, не в нужном месте, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Фото: Артём Викторов/Kazinform

— У нас протяженность тепловых сетей более 400 километров. Это может быть и 57 диаметр трубы, которая на балансе потребителя самого, это может быть 57 или 102 диаметр, которая у нас на балансе стоит. И предусмотреть эту всю трубу, которая лежит под землей, она же не лежит у нас в каком-то канале, где у нас обходчик ежедневно может смотреть и принимать какие-то меры. Ну здесь гарантии же никто не даст, вышел из подъезда, где-то кирпич прилетит на голову, — ответил директор ТОО «Павлодарские тепловые сети» Анатолий Моисей.

В компании прокомментировали и недавний случай, когда мужчина с 4-летним ребенком из-за порыва сетей провалился под землю. 35-летний павлодарец получил ожоги 7% поверхности тела. После инцидента к нему выехали представили ТОО, договорились о выплате компенсации, и пострадавший на данный момент претензий не имеет.

Меж тем, на участке, где произошел порыв, повреждение на сегодня устранено, а благоустройство восстановлено.

Напомним, ранее большая часть Павлодара осталась без горячей воды после испытаний на теплосетях.