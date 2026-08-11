Большая часть Павлодара осталась без горячей воды после испытаний на теплосетях

57 повреждений на сетях выявили в ходе испытаний в Павлодаре, отключена горячая вода. В акимате обещают, что восстанавливать подачу будут постепенно, передает корреспондент агентства Kazinform.

Гидравлические испытания в Павлодаре начались 3 августа в северном сетевом районе. С этого периода и начали отключать горячее водоснабжение в городских многоэтажках. Затем с 7 августа приступили к проверке на прочность сетей в южном сетевом районе.

По информации акимата Павлодара, в северном районе испытания завершили, выявив 57 повреждений. В ближайшее время жителям домов, не запитанных от сетей, на которых произошли порывы, подачу воды восстановят.

— В южном сетевом районе продолжаются гидравлические испытания, которые продлятся до 12 августа. После их завершения начнется поэтапное подключение потребителей к горячему водоснабжению. Проводимые работы направлены на обеспечение жителей качественным и надежным теплоснабжением в предстоящий отопительный сезон, — сообщила руководитель пресс-службы акима города Павлодара Макпал Каржаубай.

Сколько именно на сегодня многоэтажек без горячей воды, в акимате пока назвать не могут. Списки актуализируют и позже опубликуют полный график подключения.

Напомним, ранее на Павлодарской ТЭЦ-2 во время пусковых операций произошла разгерметизация трубопровода.