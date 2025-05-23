Гани Бейсембаев ответил на вопрос о вреде и пользе ИИ в школе

— Некоторые говорят, что искусственный интеллект — это плохо, что школьники из-за ИИ перестали учиться. Мол, дети становятся ленивыми. Это неправда. Я верю в наших учеников — они не злоупотребляют искусственным интеллектом. Он — лишь дополнительный инструмент для углубления и укрепления знаний, — заявил министр.

По словам Гани Бейсембаева, искусственный интеллект не представляет угрозы, главное — уметь грамотно им пользоваться.

Кроме того, министр просвещения Ғани Бейсембаев обратился с напутствием к выпускникам, которые оканчивают школу и делают первый шаг во взрослую жизнь.

— Мой первый совет — уверенность. Никогда не теряйте уверенность в себе. Второй — настойчивость, ведь для достижения любой мечты и цели нужна упорство. И, наконец, трудолюбие и честность. Плоды труда всегда сладки, но зарабатывать на хлеб нужно честным путём. Только тогда молодёжь сможет с уверенностью идти к своим мечтам и целям, — подчеркнул министр.

Также министр лично побеседовал с учащимися каждого класса, интересуясь их мечтами и планами на будущее.

В этом году учебный год завершают 3,9 миллиона школьников. Начальную школу оканчивают 391 тысяча учеников, основную школу — 364 тысячи. В целом по стране школу заканчивают 217 тысяч выпускников, из них 5% претендуют на знак отличия «Алтын белгі».

Напомним, ранее министр призвал родителей не тратить чрезмерные средства на проведение школьных торжеств, чтобы не приучать детей к расточительности.

Напомним, 14 мая Мажилис одобрил законопроект об искусственном интеллекте в первом чтении.

Сегодня министр просвещения Гани Бейсембаев провёл классный час для выпускников столичной средней школы №104.