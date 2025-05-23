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    14:05, 23 Май 2025 | GMT +5

    Гани Бейсембаев ответил на вопрос о вреде и пользе ИИ в школе

    Министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал мнение о том, что школьники используют искусственный интеллект для выполнения учебных заданий, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Министр просвещения Гани Бейсембаев провел классный час
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — Некоторые говорят, что искусственный интеллект — это плохо, что школьники из-за ИИ перестали учиться. Мол, дети становятся ленивыми. Это неправда. Я верю в наших учеников — они не злоупотребляют искусственным интеллектом. Он — лишь дополнительный инструмент для углубления и укрепления знаний, — заявил министр.

    По словам Гани Бейсембаева, искусственный интеллект не представляет угрозы, главное — уметь грамотно им пользоваться.

    Кроме того, министр просвещения Ғани Бейсембаев обратился с напутствием к выпускникам, которые оканчивают школу и делают первый шаг во взрослую жизнь.

    — Мой первый совет — уверенность. Никогда не теряйте уверенность в себе. Второй — настойчивость, ведь для достижения любой мечты и цели нужна упорство. И, наконец, трудолюбие и честность. Плоды труда всегда сладки, но зарабатывать на хлеб нужно честным путём. Только тогда молодёжь сможет с уверенностью идти к своим мечтам и целям, — подчеркнул министр.

    Также министр лично побеседовал с учащимися каждого класса, интересуясь их мечтами и планами на будущее.

    В этом году учебный год завершают 3,9 миллиона школьников. Начальную школу оканчивают 391 тысяча учеников, основную школу — 364 тысячи. В целом по стране школу заканчивают 217 тысяч выпускников, из них 5% претендуют на знак отличия «Алтын белгі».

    Напомним, ранее министр призвал родителей не тратить чрезмерные средства на проведение школьных торжеств, чтобы не приучать детей к расточительности.

    Напомним, 14 мая Мажилис одобрил законопроект об искусственном интеллекте в первом чтении.

    Сегодня министр просвещения Гани Бейсембаев провёл классный час для выпускников столичной средней школы №104.

    Теги:
    Минпросвещения РК Гани Бейсембаев Искусственный интеллект школа
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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