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    12:25, 23 Май 2025 | GMT +5

    Гани Бейсембаев провёл классный час для столичных школьников

    Сегодня во всех школах страны прошёл единый классный час, посвящённый завершению учебного года. Министр просвещения Гани Бейсембаев посетил среднюю школу №104 в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Министр поздравил выпускников с окончанием учебного года.

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    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — Я пришёл специально, чтобы пообщаться с вами, узнать, как прошли ваши 11 лет обучения, какие у вас эмоции и настроение. Классный час в этом году проходит под темой «Білімім-Отаныма». Его цель — подчеркнуть, что знания, полученные в школе, должны служить развитию страны, — сказал Гани Бейсембаев на встрече с учениками.

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    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Министр также лично побеседовал с каждым выпускником школы, поинтересовался их мечтами и планами на будущее.

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    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Классный час подчеркнул значимость применения полученных в школе знаний для развития страны. Завтра, 24 мая, по решению педагогического совета, для выпускников пройдёт торжественное мероприятие под названием «Мектебім, саған мың алғыс».

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    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Напомним, в этом году обучение завершают 3,9 миллиона школьников. Из них 391 тысяча — учащиеся начальных классов, 364 тысячи — выпускники основной школы. В целом по стране школу заканчивают 217 тысяч учеников, и 5% из них претендуют на знак отличия «Алтын белгі».

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    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Ранее мы писали, что привлекать аниматоров и арендовать транспорт запретили на выпускные в Акмолинской области. 

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Гани Бейсембаев Выпускники
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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