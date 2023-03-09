13:48, 09 Март 2023 | GMT +6
Галымжан Тлеубаев назначен заместителем прокурора Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Галымжан Тлеубаев назначен заместителем прокурора Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, приказом Генерального прокурора Республики Казахстан заместителем прокурора Атырауской области назначен Тлеубаев Галымжан Ниязбекович.
Галымжан Тлеубаев в органах прокуратуры - с 2002 года. Занимал должности в прокуратуре Кызылординской области и Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
Последние 5 лет занимал должность заместителя прокурора Актюбинской области.
Классный чин – старший советник юстиции.