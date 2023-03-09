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    13:48, 09 Март 2023 | GMT +6

    Галымжан Тлеубаев назначен заместителем прокурора Атырауской области

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    Фото: gov.kz
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Галымжан Тлеубаев назначен заместителем прокурора Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, приказом Генерального прокурора Республики Казахстан заместителем прокурора Атырауской области назначен Тлеубаев Галымжан Ниязбекович.

    Галымжан Тлеубаев в органах прокуратуры - с 2002 года. Занимал должности в прокуратуре Кызылординской области и Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

    Последние 5 лет занимал должность заместителя прокурора Актюбинской области.

    Классный чин – старший советник юстиции.


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