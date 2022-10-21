Галым Шойкин: У нас должен быть всеобщий иммунитет против разжигания межнациональной розни в соцсетях

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 30 лет назад на востоке страны открылся первый в Казахстане Дом дружбы. В честь юбилейных мероприятий, а также в преддверии Дня Республики с рабочим визитом Восточный Казахстан посетил Галым Шойкин, председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

В ходе визита председатель комитета встретился с общественными деятелями, представителями этнокультурных объединений, членами АНК и молодежного движения «Ассамблея жастары» региона.

«В настоящее время в сети распространяется очень много фейковой информации, которая формирует негативные отношения между этносами. Поэтому нам очень важно вместе с вами выработать общий иммунитет», - отметил он, добавив, что в нашей стране все этносы равны.

«Мы - единая страна и единый народ»,- подчеркнул Галым Шойкин.

В ВКО функционируют 72 этнокультурных объединения, в каждом городе и сельском округе созданы Советы общественного согласия и матерей. Работают центры медиации, клубы журналистов, меценатов и волонтеров.