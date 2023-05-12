Галия Токсеитова возглавила управление туризма Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматы руководителем управления туризма города назначена Галия Токсеитова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Галия Токсеитова родилась 15 декабря 1991 года в Алматы. Окончила Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «Экономика и бизнес». Она является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовой путь начала в 2013 году с должности главного специалиста в управлении финансов города Алматы. С 2016 по 2019 годы руководила отделом исполнения доходов, обслуживания долга и кредитования управления финансов города Алматы.

С 2019 года по настоящее время занимала должность заместителя руководителя управления государственных активов города Алматы.