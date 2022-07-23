Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Галина Якушева обновила рекорд РК по спортивной ходьбе на чемпионате мира
23 Июля 2022 03:00

Галина Якушева обновила рекорд РК по спортивной ходьбе на чемпионате мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская легкоатлетка Галина Якушева выступила на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине (штат Орегон, США). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Казахстана.

«Галина Якушева обновила рекорд Казахстана по спортивной ходьбе на 35 км. Она финишировала на 17 месте и показала лучший личный результат - 2:54:50 PB», - сообщила пресс-служба федерации в Instagram.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира-2022 по легкой атлетике в Орегоне (США) в финале соревнований по бегу с препятствиями на 3000 метров среди женщин представительница Казахстана Нора Джеруто завоевала золотую медаль.


Фото: instagram.com/trackandfield.kz

Новости по теме
Казахстанский тяжелоатлет вошел в тройку лидеров юношеского чемпионата Азии
Скандалом закончился футбольный матч между «Атырау» и «Ордабасы»
Казахстанские спортсменки приняли участие в чемпионате мира по фехтованию
Читайте также
Казахстанский тяжелоатлет вошел в тройку лидеров юношеского чемпионата Азии
Скандалом закончился футбольный матч между «Атырау» и «Ордабасы»
Нур-Султан впервые примет теннисный турнир АТР 500
Впервые в истории сразу три казахстанца сыграют в полуфинале домашнего Челленджера
Казахстанец стал призером турнира по паранастольному теннису в Таиланде
Движение автобусов изменится в столице из-за Чемпионата Азии по триатлону
Казахстанские спортсменки приняли участие в чемпионате мира по фехтованию
Тяжелоатлетка из Казахстана выиграла «серебро» юношеского чемпионата Азии
Популярное
1 Хоронить умерших в Казахстане можно будет по электронному уведомлению о смерти
2 2480 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
3 Деятельность финпирамиды «World Business Consulting» пресекли в Нур-Султане
4 Ухудшение эпидситуации – в каких случаях могут ввести жесткий карантин
5 Обнаженных самокатчиков арестовали в Алматы

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив