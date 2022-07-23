23 Июля 2022 03:00

Галина Якушева обновила рекорд РК по спортивной ходьбе на чемпионате мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская легкоатлетка Галина Якушева выступила на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине (штат Орегон, США). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Казахстана.

«Галина Якушева обновила рекорд Казахстана по спортивной ходьбе на 35 км. Она финишировала на 17 месте и показала лучший личный результат - 2:54:50 PB», - сообщила пресс-служба федерации в Instagram.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира-2022 по легкой атлетике в Орегоне (США) в финале соревнований по бегу с препятствиями на 3000 метров среди женщин представительница Казахстана Нора Джеруто завоевала золотую медаль.





Фото: instagram.com/trackandfield.kz