Гаити демонстрирует первые признаки прогресса на фоне затяжного кризиса — ООН

Для миллионов гаитян повседневная жизнь превратилась в бесконечную борьбу за существование: они находятся в постоянном поиске еды и мечтают о возможности без риска для жизни передвигаться по собственному району, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

В ООН отмечают, что хорошо вооруженные банды контролируют многие районы столицы и расширяют свое влияние на другие части страны.

Жители Порт-о-Пренса массово покидают свои дома; школы и медицинские центры закрыты; гуманитарные организации с трудом справляются с растущими потребностями из-за стремительного сокращения финансирования.

В ходе одной из крупных вспышек насилия в районе Сите-Солей в Порт-о-Пренсе в начале этого года погибли по меньшей мере 542 человека, 355 — получили ранения. В ходе этих столкновений были изнасилованы по меньшей мере 176 женщин и девочек. Все чаще в кризис оказываются втянутыми дети, многие из которых были вынуждены покинуть свои дома. Их вербуют в банды или подвергают жестокому насилию.

— Тем не менее на фоне общего кризиса просматриваются и отдельные признаки прогресса. Власти Гаити активно продвигают давно отложенные планы по восстановлению демократического правления посредством выборов; силы безопасности начали вытеснять банды из некоторых стратегически важных районов; в страну поступает международная помощь для борьбы с насилием, — говорится в публикации.

Миллионы нуждаются в помощи, запасы которой иссякают

Как подчеркнули в ООН, Гуманитарный кризис усугубляется, поскольку насилие, вынужденное переселение и экономические трудности продолжают взаимно усиливать друг друга. Около 6,4 миллиона человек — более половины населения страны — нуждаются в гуманитарной помощи. Примерно 1,47 миллиона гаитян были вынуждены покинуть свои дома из-за насилия, которое подрывает работу системы здравоохранения, снабжение чистой водой и процесс школьного образования. Ожидается, что в этом году от голода будут страдать более 5,8 миллиона жителей страны.

Гуманитарные программы для Гаити на 2026 год испытывают острую нехватку финансирования. К середине июня было получено лишь 25 процентов от необходимых 880 миллионов долларов, что ограничивает проведение операций по спасению жизней.

Сможет ли Гаити провести выборы

Из-за затянувшейся нестабильности и отсутствия безопасности в Гаити не было избранного президента с момента убийства Жовенеля Моиза в июле 2021 года.

— Восстановление демократического правления остается одной из главных задач страны, однако проведение справедливых выборов невозможно без значительного улучшения ситуации на местах. Вооруженные банды по-прежнему контролируют многие районы и основные дороги, что затрудняет регистрацию избирателей, транспортировку избирательных материалов и обеспечение общественной безопасности, — говорится в публикации.

В ООН отмечают, что несмотря на это, подготовка к выборам в последние месяцы ускорилась. Благодаря утвержденному бюджету на проведение голосования в размере 120 миллионов долларов есть надежда, что первый тур выборов состоится до конца 2026 года и это позволит избранному президенту вступить в должность в феврале года следующего.

Приносит ли борьбе с бандами реальные результаты

В публикации говорится также о том, что впервые за многие месяцы гаитянские силы безопасности начали добиваться определенных, пусть и ограниченных, успехов в борьбе с вооруженными бандами.

Специализированные полицейские подразделения вытеснили преступные группировки из нескольких стратегически важных районов Порт-о-Пренса, что позволило возобновить движение по некоторым основным дорогам и возобновить работу государственных учреждений в отдельных районах центра города.

Специалисты отмечают, что важным событием стало создание Сил по борьбе с бандитизмом — международной миссии по обеспечению безопасности на Гаити при поддержке ООН. Она призвана помочь Гаити восстановить контроль над районами, находящимися под властью преступных группировок. В июне миссия приступила к патрулированию Порт-о-Пренса. В ходе одной из первых своих операций Силы по борьбе с бандитизмом арестовали 14 подозреваемых и изъяли сотни бутылок с зажигательной смесью.

Одновременно начали работать два специализированных судебных подразделения, занимающиеся расследованием массовых преступлений, случаев сексуального насилия и крупных финансовых махинаций.

Массовые нарушения прав человека

В ООН отмечают, что на всей территории Гаити продолжаются вопиющие нарушения прав человека. Вооруженные банды совершают убийства, похищения, изнасилования и принудительное переселение целых общин. Группы самообороны и разъяренные толпы убили десятки людей, подозреваемых в сотрудничестве с бандами. По имеющимся данным, в ходе таких расправ погибли не менее 87 человек. Некоторые из этих людей были забиты до смерти, а их тела сожгли.

Также поступают сообщения о предполагаемых злоупотреблениях со стороны сотрудников сил безопасности Гаити: речь идет о 40 случаях внесудебных казней, совершенных полицейскими.

— Политический и гуманитарный кризисы, а также кризис в сфере безопасности в Гаити глубоко взаимосвязаны. Без улучшения ситуации с безопасностью будет сложно провести выборы. Без укрепления системы государственного управления будет трудно сохранить достигнутые успехи в области безопасности. И ничто из этого не сработает, если миллионы людей по-прежнему будут страдать от голода, вынужденного переселения и насилия, — отметили в ООН.

Ранее сообщалось о том, что два судна с 500 пассажирами пропали у берегов Мьянмы.