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    Два судна с 500 пассажирами пропали у берегов Мьянмы

    Международная организация по миграции и управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев глубоко обеспокоены сообщениями о том, что у побережья Мьянмы в последние дни могли затонуть два судна, на борту которых находились более 500 человек, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

    У побережья Мьянмы, по предварительным данным, пропали без вести более 500 человек
    Фото: УВКБ ООН/А. Джуфриан

    Что известно на сегодня

    Согласно предварительной информации, оба судна вышли из штата Ракхайн в Мьянме в конце июня. Большинство пассажиров составляли представители народа рохинджа, среди которых, как сообщается, были и люди, прибывшие из лагерей беженцев в Кокс-Базаре в Бангладеш.

    Связь с одним из судов, на борту которого, предположительно, находились около 250 человек, была потеряна вскоре после отплытия. Второе судно, по имеющимся данным, перевозило около 280 человек и, предположительно, затонуло 8 июля у побережья региона Айеявади в Мьянме.

    Хотя сами происшествия и число погибших пока официально не подтверждены, УВКБ ООН и МОМ серьезно обеспокоены возможной масштабной гибелью людей.

    Плохие погодные условия

    Люди отправились в путь вне обычного сезона навигации, когда погодные условия на море, как правило, особенно опасны. Проливные дожди и наводнения, недавно обрушившиеся на регион, еще больше повысили риски таких путешествий.

    Если сообщения подтвердятся, эта трагедия резко увеличит число людей, пропавших без вести или погибших в Андаманском море и Бенгальском заливе с начала нынешнего года. Среди них – беженцы-рохинджа и граждане Бангладеш.

    Последствия затяжного конфликта

    Эти сообщения свидетельствуют о разрушительных последствиях затяжного конфликта и вынужденного перемещения населения, а также об отсутствии долгосрочных решений для общин рохинджа. Эскалация конфликта и ухудшение гуманитарной ситуации в Мьянме, наряду с ограниченным объемом помощи и нехваткой возможностей в лагерях беженцев в Бангладеш, вынуждают все больше людей отправляться в опасные морские путешествия в поисках безопасности и защиты.

    Сообщения о предполагаемых крушениях также напоминают о сохраняющейся угрозе со стороны сетей контрабандистов и торговцев людьми, которые продолжают наживаться на отчаянии людей, стремящихся найти безопасное убежище.

    Предотвратить новые жертвы

    Необходимы более активные региональные и международные усилия, чтобы предотвратить новые человеческие жертвы на одном из самых смертоносных морских маршрутов в мире. Это включает усиление поисково-спасательных операций, обеспечение доступа к убежищу и международной защите, а также более решительные меры по борьбе с контрабандой мигрантов и торговлей людьми.

    Признавая исключительную щедрость Бангладеш, который уже многие годы принимает беженцев-рохинджа, УВКБ ООН и МОМ призывают международное сообщество и дальше поддерживать как самих беженцев, так и принимающие их общины, одновременно активизируя усилия по устранению коренных причин вынужденного перемещения населения.

    Поддержка ООН

    УВКБ ООН и МОМ совместно с национальными властями работают над укреплением защиты и поиском долгосрочных решений для беженцев, мигрантов и лиц без гражданства, перемещающихся по основным миграционным маршрутам, в том числе в Южной и Юго-Восточной Азии. Такой маршрутно-ориентированный подход направлен на спасение жизней, защиту людей, снижение рисков и оказание государствам поддержки в эффективном управлении смешанными миграционными потоками.

    Ранее сообщалось о том, что Димаш Кудайберген познакомился с музыкантами общины рохинджа.

    Беженцы ООН Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор