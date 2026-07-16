Два судна с 500 пассажирами пропали у берегов Мьянмы

Международная организация по миграции и управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев глубоко обеспокоены сообщениями о том, что у побережья Мьянмы в последние дни могли затонуть два судна, на борту которых находились более 500 человек, передает Kazinform со ссылкой на службу новостей ООН.

Что известно на сегодня

Согласно предварительной информации, оба судна вышли из штата Ракхайн в Мьянме в конце июня. Большинство пассажиров составляли представители народа рохинджа, среди которых, как сообщается, были и люди, прибывшие из лагерей беженцев в Кокс-Базаре в Бангладеш.

Связь с одним из судов, на борту которого, предположительно, находились около 250 человек, была потеряна вскоре после отплытия. Второе судно, по имеющимся данным, перевозило около 280 человек и, предположительно, затонуло 8 июля у побережья региона Айеявади в Мьянме.

Хотя сами происшествия и число погибших пока официально не подтверждены, УВКБ ООН и МОМ серьезно обеспокоены возможной масштабной гибелью людей.

Плохие погодные условия

Люди отправились в путь вне обычного сезона навигации, когда погодные условия на море, как правило, особенно опасны. Проливные дожди и наводнения, недавно обрушившиеся на регион, еще больше повысили риски таких путешествий.

Если сообщения подтвердятся, эта трагедия резко увеличит число людей, пропавших без вести или погибших в Андаманском море и Бенгальском заливе с начала нынешнего года. Среди них – беженцы-рохинджа и граждане Бангладеш.

Последствия затяжного конфликта

Эти сообщения свидетельствуют о разрушительных последствиях затяжного конфликта и вынужденного перемещения населения, а также об отсутствии долгосрочных решений для общин рохинджа. Эскалация конфликта и ухудшение гуманитарной ситуации в Мьянме, наряду с ограниченным объемом помощи и нехваткой возможностей в лагерях беженцев в Бангладеш, вынуждают все больше людей отправляться в опасные морские путешествия в поисках безопасности и защиты.

Сообщения о предполагаемых крушениях также напоминают о сохраняющейся угрозе со стороны сетей контрабандистов и торговцев людьми, которые продолжают наживаться на отчаянии людей, стремящихся найти безопасное убежище.

Предотвратить новые жертвы

Необходимы более активные региональные и международные усилия, чтобы предотвратить новые человеческие жертвы на одном из самых смертоносных морских маршрутов в мире. Это включает усиление поисково-спасательных операций, обеспечение доступа к убежищу и международной защите, а также более решительные меры по борьбе с контрабандой мигрантов и торговлей людьми.

Признавая исключительную щедрость Бангладеш, который уже многие годы принимает беженцев-рохинджа, УВКБ ООН и МОМ призывают международное сообщество и дальше поддерживать как самих беженцев, так и принимающие их общины, одновременно активизируя усилия по устранению коренных причин вынужденного перемещения населения.

Поддержка ООН

УВКБ ООН и МОМ совместно с национальными властями работают над укреплением защиты и поиском долгосрочных решений для беженцев, мигрантов и лиц без гражданства, перемещающихся по основным миграционным маршрутам, в том числе в Южной и Юго-Восточной Азии. Такой маршрутно-ориентированный подход направлен на спасение жизней, защиту людей, снижение рисков и оказание государствам поддержки в эффективном управлении смешанными миграционными потоками.

Ранее сообщалось о том, что Димаш Кудайберген познакомился с музыкантами общины рохинджа.