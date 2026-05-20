Димаш Кудайберген познакомился с музыкантами общины рохинья 

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген познакомился в Бангладеш с музыкантами общины рохинья — одного из самых уязвимых народов-беженцев в мире, передает Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

Во время гуманитарной миссии в Бангладеш в качестве Глобального посла доброй воли ООН по миграции Димаш Кудайберген посетил центр культурного наследия рохинья.

Люди, которых обстоятельства вынудили покинуть родные дома, бережно сохраняют элементы своей национальной культуры и передают их следующим поколениям. В центре культурного наследия они рассказывают молодежи историю своего народа, играют на традиционных музыкальных инструментах и даже создают их, несмотря на непростые условия жизни во временном поселении.

Фото: Hossain Ahammod Masum/IOM Bangladesh 2026

Музыканты встретили гостя из Казахстана музыкальным приветствием. Скрипач Рошид Ахмед, барабанщик Имам Хоссейн, мультиинструменталисты и преподаватели музыки Саббир Ахмед и Мостафа Хатун, авторы музыки, мандолинисты и певцы Мохаммед Юсуф и Ахмед Хоссен, а также преподаватель музыки, мастер по изготовлению инструментов, певец и мультиинструменталист Хамид Улла подготовили для Димаша две композиции, одну из которых написали специально к его приезду.

Димаш с большим интересом познакомился с традиционными инструментами и вместе с местными музыкантами принял участие в небольшой музыкальной сессии. Он исполнил фрагменты известных произведений на мандолине, которую ему подарили в центре культурного наследия рохинья.

Кокс-Базар, где сегодня проживают сотни тысяч вынужденных переселенцев, считается одним из крупнейших лагерей беженцев в мире.

Несмотря на сложные бытовые условия, в центре культуры продолжают звучать музыка, детский смех и истории, помогающие людям сохранять связь со своими корнями.

Напомним, более 2 800 беженцев-рохинья с начала года пытались покинуть Мьянму через море, а в 2025 году зафиксировано рекордное число погибших беженцев-рохинья.

