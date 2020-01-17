Гадалка из России обманула алматинку на 27 миллионов тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы полицейскими задержана женщина, оказывавшая услуги гадалки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Департамента полиции сообщили, что 40-летняя подозреваемая является гражданкой России.

«Она прибыла в Алматы с целью совершения мошеннических действий в отношении потерпевшей гр.А., которая вышла на гадалку на тематическом сайте. В ходе проведения сеансов по «магическим» услугам, злоумышленница путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами потерпевшей в общей сумме 27 миллионов тенге», - сообщили в полиции.

На данный момент подозреваемая гражданка РФ, представлявшаяся именем Салима задержана и водворена в изолятор временного содержания.

В отношении нее проводятся следственные действия в рамках зарегистрированного досудебного расследования по ст.190 ч.4 п.2 УК РК «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



