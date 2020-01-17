-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:53
-
вчера 23:39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Гадалка из России обманула алматинку на 27 миллионов тенге
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы полицейскими задержана женщина, оказывавшая услуги гадалки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе Департамента полиции сообщили, что 40-летняя подозреваемая является гражданкой России.
«Она прибыла в Алматы с целью совершения мошеннических действий в отношении потерпевшей гр.А., которая вышла на гадалку на тематическом сайте. В ходе проведения сеансов по «магическим» услугам, злоумышленница путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами потерпевшей в общей сумме 27 миллионов тенге», - сообщили в полиции.
На данный момент подозреваемая гражданка РФ, представлявшаяся именем Салима задержана и водворена в изолятор временного содержания.
В отношении нее проводятся следственные действия в рамках зарегистрированного досудебного расследования по ст.190 ч.4 п.2 УК РК «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
- Без сознания в запертой квартире: костанайский участковый спас инвалида
- Полиция Алматы ищет свидетелей смертельного ДТП
- Полторы тысячи кубов снега вывезено из Алматы
- Штрафстоянки для скота предлагают создать в СКО
- С новой схемой интернет-мошенничества столкнулись полицейские СКО
- Задержан водитель автобуса в состоянии наркотического опьянения в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана