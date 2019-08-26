Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Назначения

Габидулла Оспанкулов назначен секретарем партии «Nur Otan»

Автор:  
Еламан Турысбеков
26 Августа 2019, 16:02
Габидулла Оспанкулов назначен секретарем партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Габидулла Оспанкулов назначен секретарем партии «Nur Otan». Об этом в Twitter сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По согласованию с Лидером партии Н.А. Назарбаевым Секретарем «Nur Otan» назначен Габидулла Оспанкулов. Уверен, что в рамках «перезагрузки» партии «Nur Otan» его знания и опыт работы позволят усилить идеологическую политику партии и активизировать работу с молодежью», - сообщил Бауыржан Байбек.

Габидулла Оспанкулов родился в 1981 году. Ранее занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области по социальным вопросам (17.10.2017-08.2019).

Астана   Назначения   Политические партии  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной