Футбольный турнир среди водителей и курьеров Яндекс Про впервые прошел в Алматы

На протяжении трех дней на футбольном поле кипели нешуточные страсти. За главный трофей соревнований боролись 32 команды, объединившие более 380 участников сервиса Яндекс Про, в которые входят Такси, Еда, Лавка и Доставка. После игр группового этапа сильнейшие продолжили борьбу в плей-офф. Матчи обслуживали квалифицированные арбитры Федерации футбола Алматы.

Самыми зрелищными стали решающие матчи турнира. Несмотря на проливной дождь, команды демонстрировали высокий темп игры и самоотдачу, а трибуны активно поддерживали участников. Борьба за каждый мяч не прекращалась до финального свистка. По итогам турнира победителем стала команда Bek Group от сервиса Такси, которая в финале со счетом 3:0 обыграла «Маршрут доставку». Бронзовые медали завоевала команда Samurai, одержавшая победу над Goal Hunters в игре за третье место.

Фото: Yandex Qazaqstan

После финального свистка победители принимали поздравления, фотографировались с кубком и делились впечатлениями от турнира. Игрок команды-чемпиона Bek Group Мейримжан Нуртилеуов рассказал, что подготовку к соревнованиям они начали за две недели до старта.

— Турнир был организован на высоком уровне. Все было продумано: хорошее поле, опытные судьи, вода для участников. Особенно напряженными получились матчи плей-офф, где собрались очень сильные команды. Мы ставили перед собой цель выиграть и смогли ее достичь. Благодарен Яндекс Про за внимание к своим партнерам. Работа — это одно, но возможность встретиться, поиграть в футбол и немного отвлечься от повседневных дел тоже очень важна, — поделился он.

По итогам турнира были определены лучшие игроки в индивидуальных номинациях. Лучшим бомбардиром признан Мади Нусипбек, а лучшим вратарем — Еркен Нұржiгiт. В качестве награды они получили футболки игроков сборной Казахстана с автографами.

— Я занимаюсь футболом с восьми лет, хотя сейчас играю только на любительском уровне. Честно говоря, не ожидал такого высокого уровня организации. Мне удалось забить 15 мячей, хотя наша команда не дошла до финала. Спасибо организаторам за поддержку спорта и возможность участвовать в таком турнире, — отметил лучший бомбардир.

Фото: Yandex Qazaqstan

На церемонии награждения руководитель Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов поблагодарил участников за яркие эмоции и высокий уровень игры. По его словам, компания стремится объединять своих партнеров не только в работе, но и за пределами профессиональной деятельности.

— Для нас было важно организовать такой масштабный турнир, который объединил 32 команды и 384 участников. Это люди, благодаря которым ежедневно работает город: водители такси и курьеры. Мы хотели создать для них настоящий спортивный праздник. Рад, что все прошло на высоком уровне, получились интересные матчи. Кроме того, турнир проходит в период чемпионата мира по футболу, когда интерес к этому виду спорта особенно высок. Здорово, что нам удалось совместить эти события, — сказал он.

Тимур Шалекенов также подчеркнул, что развитие спорта остается одним из приоритетных направлений для Yandex Qazaqstan. Компания сотрудничает с Федерацией футбола Казахстана и является партнером трансляций матчей чемпионата мира на платформе «Кинопоиск».

— Мы верим, что спорт объединяет людей. Поэтому поддерживаем футбол не только через трансляции, которые смотрят сотни тысяч зрителей, но и через подобные инициативы, позволяющие нашим партнерам проявить себя вне работы, — отметил глава компании.

Фото: Yandex Qazaqstan

Мероприятие проходило при поддержке Федерации футбола Алматы. Ее руководитель Бауыржан Талғатұлы отметил, что подобные соревнования способствуют развитию массового спорта, популяризации здорового образа жизни и укреплению корпоративной культуры.

— Такие турниры, прежде всего, мотивируют людей вести активный образ жизни и регулярно заниматься спортом. Они способствуют развитию массового футбола. Особенно приятно, когда с подобной инициативой выступает бизнес. Такие проекты должны проводиться регулярно. В Алматы есть высокий интерес к подобным соревнованиям, и этот опыт может стать примером для компаний и организаций из других отраслей. Мы всегда готовы поддерживать такие инициативы, — сказал Бауыржан Талғатұлы.

Первый футбольный турнир Яндекс Про собрал сотни участников и, как отмечают организаторы, положил начало новой спортивной традиции. В компании намерены и дальше развивать этот проект, расширяя его масштабы и привлекая новых участников.