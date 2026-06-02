Футбольный клуб «Женис» получил нового руководителя

Бывший вратарь сборной Казахстана Давид Лория назначен генеральным директором футбольного клуба «Женис». Об этом сообщил экс-руководитель клуба Айдын Кожахмет, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, решение принято учредителями и инвестором с учётом необходимости усиления управленческой команды и привлечения опытного футбольного менеджера.

Кожахмет отметил, что Лория ранее уже участвовал в возрождении клуба и хорошо знаком с его структурой и задачами.

— С сегодняшнего дня должность генерального директора займет Давид Лория. Это логичное продолжение истории клуба и усиление по всем направлениям, — отметил Айдын Кожахмет.

Ранее Давид Лория занимал должность генерального секретаря и вице-президента в Казахстанской федерации футбола. В разные годы он выступал за «Женис», «Шахтер», «Иртыш» и «Локомотив» (ныне «Астана»).

Напомним, Ержан Мусабеков назначен руководителем Дирекции по профессиональным клубным соревнованиям Казахстанской федерации футбола.