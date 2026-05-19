Ержан Мусабеков назначен топ-менеджером в Казахстанскую федерацию футбола

В Казахстанской федерации футбола заявили, что это решение является одним из первых кадровых решений, принятых после прихода зарубежного специалиста Скотта Манна на пост генерального секретаря.

— Назначение было произведено по итогам обсуждений с нынешним руководством КФФ, — отметили в Федерации.

За свою 17-летнюю карьеру в казахстанском футболе Ержан Мусабеков прошел путь от рядового специалиста до руководителя основного отдела.

Ержан Мусабеков окончил Главную академию архитектуры и строительства Казахстана в 1997 году. С 1998 по 2005 год работал в Агентстве статистики Республики Казахстан.

Свою карьеру в футболе начал в 2005 году. В течение семи лет занимал должность эксперта по инфраструктурным и спортивным критериям в департаменте лицензирования футбольных клубов ФФ.

Ержан Мусабеков работал в департаменте региональных федераций ФФК в 2013–2015 годах, а в 2016 году возглавлял департамент спортивно-массовых работ Центрального стадиона в Алматы.

С 2017 года до настоящего назначения возглавлял департамент лицензирования футбольных клубов ФФК, координируя соответствие национальных команд международным стандартам УЕФА и ФИФА.

Отметим, что ранее должность главы Дирекции по профессиональным клубным соревнованиям КФФ занимал Бакытжан Пазылхайр.