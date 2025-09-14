Футбольный клуб за 223 млн тенге: акимат Астаны ищет команду
Примечательно, что по условиям лота участвовать в конкурсе смогут лишь две столичные команды, которые в следующем году будут играть в Премьер-лиге, передает корреспондент агентства Kazinform.
На портале госзакупок появился конкурс от имени управления физической культуры и спорта столицы о выделении средств на участие футбольной команды в национальных турнирах.
Планируется направить 223,2 млн тенге на организацию, подготовку и обеспечение выступления основной команды от имени города в Премьер-лиге и Кубке Казахстана по футболу.
Фактически средства город закладывает на то, чтобы футбольная команда официально представляла Астану в главных внутренних соревнованиях следующего года.
В условиях конкурса прописано, что поставщик обязан:
- обеспечить лицензирование клуба, оплату заявочных и членских взносов;
- покрыть расходы на судейство домашних матчей и инспектирование игр;
- организовать выезды команды и тренерского штаба в другие регионы;
- содержать административный и тренерский персонал;
- обеспечить игроков экипировкой, проживанием, питанием, медицинским сопровождением и страховкой;
- проводить регулярные тренировки и учебно-тренировочные сборы;
- организовать домашние матчи в Астане (или в соседних регионах при необходимости).
Отдельный акцент сделан на имиджевой составляющей:
- форма должна содержать логотип города Астаны;
- необходимо освещение в социальных сетях с охватом не менее 20 тыс. человек;
- выпуск сувенирной и полиграфической продукции с символикой команды.
Состав участников также строго регламентирован — не менее 25 профессиональных футболистов, из которых как минимум 13 должны быть воспитанниками отечественного футбола. Легионеры допускаются при условии соблюдения всех норм и оформления документов.
При этом в заявке не уточняется, на какую команду город намерен потратить такие деньги. Поскольку нынешний сезон подходит к завершению, конкурс проводится на следующий год, в котором в Премьер-лиге из Астаны будут играть два клуба — «Астана» и «Женис».
Предварительный прием заявок стартует 17 сентября и завершится 24 сентября.
