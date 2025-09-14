РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:21, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Футбольный клуб за 223 млн тенге: акимат Астаны ищет команду

    Примечательно, что по условиям лота участвовать в конкурсе смогут лишь две столичные команды, которые в следующем году будут играть в Премьер-лиге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    д
    Фото: pexels

    На портале госзакупок появился конкурс от имени управления физической культуры и спорта столицы о выделении средств на участие футбольной команды в национальных турнирах.

    Планируется направить 223,2 млн тенге на организацию, подготовку и обеспечение выступления основной команды от имени города в Премьер-лиге и Кубке Казахстана по футболу.

    Фактически средства город закладывает на то, чтобы футбольная команда официально представляла Астану в главных внутренних соревнованиях следующего года.

    В условиях конкурса прописано, что поставщик обязан:

    • обеспечить лицензирование клуба, оплату заявочных и членских взносов;
    • покрыть расходы на судейство домашних матчей и инспектирование игр;
    • организовать выезды команды и тренерского штаба в другие регионы;
    • содержать административный и тренерский персонал;
    • обеспечить игроков экипировкой, проживанием, питанием, медицинским сопровождением и страховкой;
    • проводить регулярные тренировки и учебно-тренировочные сборы;
    • организовать домашние матчи в Астане (или в соседних регионах при необходимости).

    Отдельный акцент сделан на имиджевой составляющей:

    • форма должна содержать логотип города Астаны;
    • необходимо освещение в социальных сетях с охватом не менее 20 тыс. человек;
    • выпуск сувенирной и полиграфической продукции с символикой команды.

    Состав участников также строго регламентирован — не менее 25 профессиональных футболистов, из которых как минимум 13 должны быть воспитанниками отечественного футбола. Легионеры допускаются при условии соблюдения всех норм и оформления документов.

    При этом в заявке не уточняется, на какую команду город намерен потратить такие деньги. Поскольку нынешний сезон подходит к завершению, конкурс проводится на следующий год, в котором в Премьер-лиге из Астаны будут играть два клуба — «Астана» и «Женис».

    Предварительный прием заявок стартует 17 сентября и завершится 24 сентября. 

    Ранее мы рассказывали, как бизнесменам заработать на казахстанском футболе.

    Теги:
    Госзакупки Спорт Футбол Астана Государственные закупки
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
