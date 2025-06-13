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    10:15, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Футбольный клуб «Атырау» расторг контракт ещё с двумя легионерами

    Руководство футбольного клуба «Атырау» приняло решение досрочно расторгнуть контракты ещё с двумя легионерами, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Футбольный клуб «Атырау» расторг контракт ещё с двумя легионерами
    Фото: футбольный клуб «Атырау»

    Как сообщили в пресс-службе клуба, оба легионера являются гражданами Грузии.

    — Официально сообщаем, что по взаимному соглашению клуб покидают грузинские защитники Гиорги Гадрани и Гиа Чадунели. Контракты с игроками расторгнуты по обоюдному согласию сторон. Благодарим футболистов за вклад в развитие команды и желаем успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении пресс-службы футбольного клуба.

    В мае сообщалось, что футбольный клуб «Атырау» расторг контракты с четырьмя легионерами.

    Теги:
    Атырау Спорт Футбол
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
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