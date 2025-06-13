Футбольный клуб «Атырау» расторг контракт ещё с двумя легионерами

Как сообщили в пресс-службе клуба, оба легионера являются гражданами Грузии.

— Официально сообщаем, что по взаимному соглашению клуб покидают грузинские защитники Гиорги Гадрани и Гиа Чадунели. Контракты с игроками расторгнуты по обоюдному согласию сторон. Благодарим футболистов за вклад в развитие команды и желаем успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении пресс-службы футбольного клуба.

В мае сообщалось, что футбольный клуб «Атырау» расторг контракты с четырьмя легионерами.