10:15, 13 Июнь 2025 | GMT +5
Футбольный клуб «Атырау» расторг контракт ещё с двумя легионерами
Руководство футбольного клуба «Атырау» приняло решение досрочно расторгнуть контракты ещё с двумя легионерами, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе клуба, оба легионера являются гражданами Грузии.
— Официально сообщаем, что по взаимному соглашению клуб покидают грузинские защитники Гиорги Гадрани и Гиа Чадунели. Контракты с игроками расторгнуты по обоюдному согласию сторон. Благодарим футболистов за вклад в развитие команды и желаем успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении пресс-службы футбольного клуба.
В мае сообщалось, что футбольный клуб «Атырау» расторг контракты с четырьмя легионерами.