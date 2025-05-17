Футбольный клуб «Атырау» расторг контракты с четырьмя легионерами

Эту информацию подтвердил главный менеджер клуба Дидар Сыдыкбек.

— Официально расторгнуты контракты с Никитой Капленко, Гильермо Морайсом, Матеусом Барбозой и Евгением Казловым. Двое из них получали наивысшую зарплату в команде. Все они — легионеры. Контракты были расторгнуты по обоюдному согласию без выплаты компенсаций. Теперь у других игроков будет возможность проявить себя в ближайших двух матчах. Нашей команде необходима встряска, нужно исправлять ситуацию. В противном случае, мы освободим место тем, кто действительно хочет улучшить положение дел, — отметил Дидар Сыдыкбек.