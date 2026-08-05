Футболист погиб от удара молнии во время матча в Таиланде

Во время футбольного матча регионального турнира на юге Таиланде молния ударила в поле, что привело к гибели 24-летнего футболиста Сафвана Аваэ и травмам нескольких человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Thai PBS .

Инцидент произошел в добавленное время полуфинального матча турнира «Golok FA Cup 2026». В этот момент в регионе наблюдалась грозовая погода с сильным дождем и порывистым ветром. Молния ударила в районе футбольного поля.

В результате происшествия 24-летний футболист Сафван Аваэ получил тяжелые травмы и позднее скончался. Еще восемь спортсменов были госпитализированы с различными травмами.

Tragedy struck a football match in Narathiwat, Thailand on August 4. A lightning bolt hit the pitch just after heavy rain, killing Yala FC player Suphan Awae, 24, and injuring several others including a Malaysian player pic.twitter.com/NYzRfTjDfX — Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 5, 2026

Турнир «Golok FA Cup 2026» является местным футбольным турниром, в котором принимают участие команды из нескольких южных провинций Таиланда, а также клубы из Малайзии.

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