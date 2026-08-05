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    Футболист погиб от удара молнии во время матча в Таиланде

    Во время футбольного матча регионального турнира на юге Таиланде молния ударила в поле, что привело к гибели 24-летнего футболиста Сафвана Аваэ и травмам нескольких человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Thai PBS

    Футболист погиб от удара молнии во время матча в Таиланде
    Фото: AsiaOne

    Инцидент произошел в добавленное время полуфинального матча турнира «Golok FA Cup 2026». В этот момент в регионе наблюдалась грозовая погода с сильным дождем и порывистым ветром. Молния ударила в районе футбольного поля.

    В результате происшествия 24-летний футболист Сафван Аваэ получил тяжелые травмы и позднее скончался. Еще восемь спортсменов были госпитализированы с различными травмами.

    Турнир «Golok FA Cup 2026» является местным футбольным турниром, в котором принимают участие команды из нескольких южных провинций Таиланда, а также клубы из Малайзии.

    Ранее мы писали о том, что из-за молний продолжает гореть сухая трава в Акмолинской области. 

    Футбол Таиланд В мире
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор