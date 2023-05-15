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Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию

Автор:  
Еламан Турысбеков
15 Мая 2023, 12:14
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию Фото: instagram.com/f.c.kairat

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полузащитник ФК «Кайрат» Арсен Буранчиев получил тяжелую травму в матче казахстанской премьер-лиги против «Актобе» и был экстренно доставлен в больницу. Его прооперировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время Арсен находится в реанимации. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое, футболист находится под тщательным наблюдением врачей. Руководители ФК «Кайрат» и Казахстанской федерации футбола находятся в больнице и оказывают необходимую помощь. Просим представителей СМИ обращаться в пресс-службу клуба и не распространять непроверенную информацию. Мы переживаем за Арсена и желаем ему скорейшего восстановления», - сообщили в пресс-службе алматинского клуба.

Арсен Буранчиев получил серьезную травму в начале матча на 2 минуте. Он столкнулся с игроком «Актобе».

Напомним, игра девятого тура чемпионата Казахстана между «Кайратом» и «Актобе» завершилась победой алматинцев со счётом 2:1. Ранее сообщалось, что после этой встречи болельщики устроили «хаос».


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