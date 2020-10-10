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Футбольный турнир на кубок КНПК прошел в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
10 Октября 2020, 10:30
Футбольный турнир на кубок КНПК прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел футбольный турнир на кубок городского комитета Коммунистической Народной партии Казахстана, посвященный Дню рождения комсомола, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В нем приняли участие представители партии со всех районов города. На церемонии открытия с напутственным словом выступили организаторы и легенда советского и казахстанского футбола Вахид Масудов.

«Приятно, что такие турниры организовываются. Я сам вышел из дворового футбола. У ребят здесь есть возможность показать свое мастерство на таком хорошем поле. Я надеюсь, что кто-то из них попадет и в большой футбол в дальнейшем. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий было побольше, так как это здоровый образ жизни. Я сам периодически играю в футбол по сей день с ветеранами, форму поддерживаю», - сказал он.

В ходе церемонии открытия первый секретарь алматинского горкома КНПК Алибек Шапенов вручил Вахиду Масудову юбилейную медаль Ленина. Спортсмен, в свою очередь, выразил благодарность организаторам.

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Председатель комиссии по делам ветеранов и культурного наследия алматинского горкома Компартии Гульдана Нурпеисова заявила, что основной целью турнира является пропаганда здорового образа жизни и популяризация футбола среди молодежи.

«Это не первое наше мероприятие. Но в этом году устраиваем впервые, так как был карантин из-за пандемии коронавируса. В скором времени планируем также провести осенний кросс, вело- и автопробеги. Недавно члены нашей партии совершили восхождение на один из горных пиков. Постоянно поднимаемся в горы. Кроме того, мы проводили турнир по шахматам. То есть, поддерживаем здоровый образ жизни», - рассказала она.

По итогам соревнований, первое место выиграла команда Жетысуского района, второе и третье Бостандыкского и Ауезовского районов соотвественно.

Победители и призеры награждены медалями и грамотами, а также денежными призами от предпринимателя и спонсора Нурсултана Шоканова. Команде, занявшей первое место был вручен кубок. Также были отмечены лучшие игроки турнира по разным номинациям.

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Фото: comparty.kz


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