Футбольный эксперт оценил шансы сборной Казахстана на выход на Евро-2024

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спортивный журналист и комментатор Петр Воликов считает, что у сборной Казахстана по футболу есть все шансы побороться за выход на Евро-2024, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сборная Казахстана возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 13 очков после пяти встреч. Впереди еще одна игра против Азербайджана, который занимает второе месте с 7 баллами.

«Я комментировал этот матч, как и все болельщики кричал, переживал. Эмоционально праздновал победу. Это достижение. Я верил в нашу победу над белорусами, потому что нынешний состав сборной Беларуси, я думаю, слабый. По данным сайта Transfermarkt, стоимость нынешнего состава сборной Беларуси ниже, чем состава сборной Казахстана. Судя по матчу, который проходил в июне между этими двумя сборными, наши парни были фаворитами во вчерашней игре. Тем более это домашний матч, поддержка болельщиков. В этом матче мы имели возможность расставить все точки над И», - сказал спортивный журналист и комментатор Петр Воликов.

Он отметил, что в лиге «В» Лиги Наций также будут играть сильнейшие сборные: Турция, Греция, Грузия, Северная Македония.

«У нас есть шанс оказаться на Евро-2024. Для этого надо выиграть стыковые матчи. В эту сборную Казахстана не верить невозможно. Мы в группе дважды выиграли главных фаворитов - Словакию, один раз обыграли Азербайджан, впервые в истории одолели белорусов. Я очень надеюсь, что удача улыбнется нашим ребятам, но выйти на Евро будет невероятно тяжело. Сейчас команда Магомеда Адиева настолько вселяет в болельщиков надежду и веру, что надеемся, что у нас все получится, все возможно», - отметил комментатор.

Петр Воликов высоко оценил уровень игроков сборной Казахстана. Он особо выделил 24-летних полузащитников Рамазана Оразова и Бахтиера Зайнутдинова.

«Казахстанцы в матче со сборной Беларуси играли на контратаках, показывали комбинационный футбол. Во втором тайме было видно, что все позиционные атаки были связаны с Рамазаном Оразовым. Он помогал центральным защитникам, отдал голевую передачу. Радует, что он еще молод. Если он дальше продолжит так играть, то у него большое будущее. Ну и Бахтиер Зайнутдинов тоже хорошо выступал. Он основной игрок. В ЦСКА играет в центральной защите, а в сборной - в атаке. Универсальный футболист. В целом вся оборона действовала очень слаженно и хорошо», - говорит он.

Ранее сообщалось, что 13 очков для сборной Казахстана является лучшим показателем в истории выступлений под эгидой УЕФА. Прежним достижением было по 10 баллов в квалификациях на Евро-2008 и Евро-2020. 25 сентября сборная Казахстана на выезде сыграет с Азербайджаном в заключительном туре лиги C и попытается превысить свой рекорд по набранным очкам.

Казахстанцы победили футболистов Беларуси со счетом 2-1 и вышли в лигу «B» Лиги наций. Глава государства поздравил спортсменов. Официальный сайт УЕФА тоже отреагировал на победу сборной Казахстана над Беларусью.





























Фото: www.instagram.com/volikov1