Футбольные ворота упали на мальчика в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на мальчика на детской площадке во дворе дома упали футбольные ворота. Информация появилась в Сети. В акимате дали пояснение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с дворовой площадки было опубликовано в Instagram .

«4 апреля в 19:30 сын моей подруги играл во дворе на детской площадке по адресу 8 микрорайон во дворе дома 79. На мальчика упали железные ворота футбольного поля, которые (как оказалось) не были закреплены и забетонированы! Мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации. У него множественные переломы, ушиб и смещение сердца и легкого, закрытая ЧМТ. Мы требуем, чтобы подрядчик ответил за это ЧП! Как можно открывать детскую площадку, которая не соответствует никакой технике безопасности», - возмутилась пользовательница Сети.

В пресс-службе акимата города сообщили, что по данному адресу в 2020 году был проведен ремонт дворовой территории подрядной организацией ТОО «EC-EnergyQazaqstan», заказчиком работ является аппарат акима Ауэзовского района.

«Согласно смете, проведены работы по замене резинового покрытия детской площадки общей площадью 360 кв.м. и по замене ограждений футбольного поля общей площадью 340 кв.м. Также поясняем, что в 2016 году в рамках текущего ремонта по вышеуказанному адресу были проведены работы по благоустройству детской площадки, футбольного поля и по установке наружного освещения, после чего детская площадка и футбольное поле были переданы на содержание в ПКСК «Управление домами-14», - отметил руководитель отдела коммунального хозяйства Азат Какетаев.