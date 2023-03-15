Футбольные фанаты устроили драку на стадионе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Футбольный матч третьего тура чемпионата Казахстана между алматинским «Кайратом» и актауским «Каспием» завершился потасовкой фанатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео на котором видно, как бойцы ОМОНа задерживают нескольких болельщиков, появилось в соцсетях.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что силами полиции, несших службу по обеспечению правопорядка на Центральном стадионе во время футбольного матча, пресечены факты зажжения файеров, запрещенных к использованию в местах массового скопления граждан.

«С болельщиками проведена праворазъяснительная беседа о недопущении впредь нарушения общественного порядка», - проинформировали в пресс-службе ДП.

Матч третьего тура Казахстанской Премьер-Лиги завершился в пользу алматинского «Кайрата» со счетом 3:1.