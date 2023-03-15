Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Футбольные фанаты устроили драку на стадионе в Алматы

15 Марта 2023, 13:39
Футбольные фанаты устроили драку на стадионе в Алматы Кадр из видео/instagram.com/ruh_ultras

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Футбольный матч третьего тура чемпионата Казахстана между алматинским «Кайратом» и актауским «Каспием» завершился потасовкой фанатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео на котором видно, как бойцы ОМОНа задерживают нескольких болельщиков, появилось в соцсетях.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что силами полиции, несших службу по обеспечению правопорядка на Центральном стадионе во время футбольного матча, пресечены факты зажжения файеров, запрещенных к использованию в местах массового скопления граждан.

«С болельщиками проведена праворазъяснительная беседа о недопущении впредь нарушения общественного порядка», - проинформировали в пресс-службе ДП.

Матч третьего тура Казахстанской Премьер-Лиги завершился в пользу алматинского «Кайрата» со счетом 3:1.


Новости по теме
Казахстан с крупным счетом победил США на ЧМ по хоккею с мячом
Незаконную добычу чернозема пресекли в Алматы
Более 100 тысяч алматинцев не оплатили налог на транспорт
Теги:
Читайте также
Переселенческий фонд создадут в Алматы
Жители четырех микрорайонов остались без газа в Алматы
Казахстан с крупным счетом победил США на ЧМ по хоккею с мячом
Почти на треть снизилось число преступлений с участием несовершеннолетних в Жамбылской области
Жителей Тараза предупредили о проведении антитеррористических учений
Более 100 тысяч алматинцев не оплатили налог на транспорт
Свыше тысячи юных шахматистов приняли участие в чемпионате Казахстана
Бронзовому призеру ЧМ по боксу Надежде Рябец вручили сертификат на полмиллиона тенге
Новости партнеров
Популярное
1 Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане
2 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
3 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
4 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
5 17 студентов отравились роллами в Кокшетау

Лента новостей