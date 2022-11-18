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Фура с текстилем сгорела в Таразе

18 Ноября 2022, 23:51
Фура с текстилем сгорела в Таразе
18 Ноября 2022, 23:51

Фура с текстилем сгорела в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пожар большегруза произошел на окраине Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области, 18 ноября в 22:03 в Таразе, вдоль дороги по улице Байзак батыра, произошло возгорание грузового автотранспорта.

«Пожар локализован в 22:22. В 22:33 возгорание ликвидировано полностью службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ», - пояснили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области.

В тушении возгорания было задействовано 15 сотрудников и три единицы техники. Жертв и пострадавших нет.

Причины произошедшего уточняются, сообщили в ведомстве.

Большегрузное транспортное средство направлялось из Турции, и было полностью загружено тканью.


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