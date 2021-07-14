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    14:20, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Фура опрокинулась на трассе в РК, погиб пассажир из Кыргызстана

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Вечером 13 июля 2021 г. на трассе Западная Европа - Западный Китай водитель грузовой автомашины «Вольво», направляясь в сторону г. Кызылорды, допустил столкновение с ограждением моста и совершил дорожно-транспортное происшествие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

    В результате ДТП произошло возгорание автотранспорта. Также от полученных травм на месте происшествия скончался пассажир грузовика, гражданин Кыргызстана. На место аварии сразу же прибыли сотрудники патрульной полиции и дознаватели. Водителя фуры, гражданина Республики Кыргызстан, доставили в Сайрамское РУП. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».


    Теги:
    МВД РК ДТП Туркестанская область Правоохранительные органы
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