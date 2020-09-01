Функции маслихатов расширят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о расширении функции маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следить за оптимальным расходованием местных ресурсов полагается представительным органам - маслихатам. Но их мнения, зачастую, игнорируются. Это уже политический анахронизм. Полагаю возможным наделить маслихаты функцией сбора подписей и составления петиций по развитию региона или местным проблемам, которые не находят своего решения порой десятилетиями. Следует также усилить ревизионные комиссии маслихатов», - обратился Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием в ходе совместного заседания палат Парламента.

Президент поручил Правительству и Счетному комитету подготовить пакет соответствующих поправок в законодательство.

«Нужно внедрить обязательные онлайн-трансляции заседания маслихатов. Дискуссии народных избранников, их общественно-политический облик не должны быть тайной за семью печатями для общества», - заявил Глава государства.