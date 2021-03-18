Фундук будут выращивать в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области будут выращивать фундук. Молодые саженцы крестьянское хозяйство «Маншук» планирует высадить осенью этого года на 20 гектарах в Енбекшиказахском районе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

По словам руководителя КХ Маншук Жексембековой, выращиванием фундука они начали заниматься в 2017 году. Сначала интенсивный сад на 10 га заложили в 2018 году, а его первый урожай ожидается уже в следующем году. Теперь в рамках расширения молодой сад будет разбит еще на 20 га. Саженцы завезены 2 года назад, сейчас находятся в теплице и будут высажены осенью этого года.

«В своей работе мы используем современные технологии. Используем капельное орошение. Есть собственная метеостанция, благодаря которой мы следим за меняющимися погодными условиями, изменениями в температуре воздуха, влажности. Ожидается, что с одного гектара будем получать четыре тонны орехов», - сообщила М. Жексембекова.

В целом, по данным областного управления сельского хозяйства, в этом году за счет обновления старых садов в Алматинской области планируется высадить саженцы на 520 га, в том числе фундука – на 20 га, плодовых – на 500 га, из них 120 га – интенсивные сады. Планируется собрать 157,6 тысячи тонн фруктов, в том числе 115,2 тысячи тонн яблок.

К слову, по итогам прошлого года общая площадь садов в регионе достигла 23,7 тысячи га, из них яблоневых – 14,2 тысячи га. Объем валовой продукции плодово-ягодных культур и винограда составил 151,1 тысячи тонн, в том числе яблок – 107,8 тысячи тонн.



