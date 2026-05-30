Фундамент «Дома дружбы» заложили в Алматинской области

Сегодня в городе Конаев началось строительство здания областного «Дома дружбы». Важный проект, направленный на укрепление общественного согласия и межэтнического единства в регионе, реализуется за счет средств местных крупных предпринимателей.

В ходе мероприятия аким области Марат Султангазиев и депутат Сената Парламента РК Жанболат Жоргенбаев совместно с председателями областных этнокультурных объединений заложили капсулу времени в основание здания.

В торжественной церемонии приняли участие депутаты областного маслихата, руководители управлений, представители интеллигенции и бизнеса, члены этнокультурных объединений, советов аксакалов и матерей, а также сотрудники Центра общественного согласия и развития. В настоящее время в регионе в мире и согласии проживают представители 105 этносов.

В области зарегистрированы 34 этнокультурных объединения и общественные организации, реализующие различные социальные проекты, направленные на укрепление взаимопонимания и доверия. Поэтому «Дом дружбы» станет объединяющим центром для всех этих структур. Здесь будут созданы все условия для их эффективной работы, поддержки молодежных инициатив, обмена мнениями, реализации культурных и общественных проектов.

Глава региона отметил, что начало строительства «Дома дружбы» является исторически значимым событием для области.

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана в 2025 году дал конкретное поручение о необходимости строительства «Дома дружбы» в многоэтничной Алматинской области. Сегодня мы становимся свидетелями реализации этого важного поручения. Как известно, государство всегда оказывает особую поддержку социально-экономическому развитию нашего региона. Благодаря этому в области открылись широкие возможности для развития предпринимательства и промышленности. В частности, в 2022–2025 годах в Алматинскую область привлечено 3,7 трлн тенге инвестиций. Реализовано 120 проектов общей стоимостью 930,3 млрд тенге, создано 14 тысяч новых рабочих мест. Предприниматели, внесшие значительный вклад в развитие экономики региона, сегодня демонстрируют высокий уровень гражданской ответственности, поддержав строительство «Дома дружбы» за счет собственных средств. Уверен, что этот дом станет настоящим центром единства и согласия, — сказал Марат Султангазиев.

Председатель Алматинского областного филиала республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары» Вера Плетнева отметила, что новое здание откроет новые возможности.

— Сегодня мы стали свидетелями исторического события. Казахстан объединяет под одним шаныраком представителей более 100 этносов и является примером настоящей дружбы. Не зря говорят: «Где есть единство — там есть жизнь». Наша главная цель — укреплять согласие и вносить вклад в развитие страны. Строительство «Дома дружбы» в Алматинской области придаст новый импульс нашей работе и поможет достигать новых высот. Особенно это вдохновит молодежь Ассамблеи, — сказала она, выразив благодарность акимату области и предпринимателям, выступившим инициаторами проекта.

Объект будет состоять из двух этажей и одного блока. Проектом предусмотрены кабинеты для этнокультурных центров и объединений, конференц-зал на 56 мест и зал заседаний на 300 мест. Также перед зданием установят флагшток высотой 92 метра. Строительство объекта продлится три месяца, ввод в эксплуатацию запланирован до конца года.

