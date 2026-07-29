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    ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5–3,75%

    Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания сохранила целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3,5–3,75%, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

    Америка
    Фото: Anadolu Ajansı

    Как говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), решение принято большинством голосов — девять членов комитета поддержали сохранение ставки, трое выступили против.

    В ФРС отметили, что экономика США продолжает демонстрировать устойчивый рост, несмотря на сохраняющуюся повышенную неопределенность, частично связанную с конфликтом на Ближнем Востоке. Производительность труда и объем капитальных инвестиций остаются высокими, рост занятости соответствует увеличению численности рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился.

    При этом регулятор подчеркнул, что инфляция по-прежнему превышает целевой уровень в 2%, что частично обусловлено шоками предложения и ростом цен в отдельных секторах, включая энергетику. В ФРС заявили, что намерены обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню и сохранить ценовую стабильность.

    Против решения проголосовали члены комитета Бет Хэммак, Нил Кашкари и Лори Логан. Они выступили за повышение ставки на 0,25 процентного пункта.

    Ранее сообщалось о том, что США готовят новые правила для криптовалют.

    Мировые новости США
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор