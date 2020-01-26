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Фристайлистка Юлия Галышева стала второй на этапе Кубка мира в Канаде

26 Января 2020 10:12
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Фристайлистка Юлия Галышева стала второй на этапе Кубка мира в Канаде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева заняла второе место в индивидуальном могуле на этапе кубка мира в Канаде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ее результат составил 80,99 баллов. На первой строчке расположилась француженка, олимпийская чемпионка 2018 Перрин Лаффон (82,14 балла). Замкнула тройку лидеров россиянка Анастасия Смирнова (80.18).

Еще одна представительница нашей страны Аяулым Амренова оказалась на 28 месте с баллом - 58,54.

В соревнованиях в этой дисциплине среди мужчин победителем стал канадец Микаэль Кингсбери (86,80), второе место занял японец Икума Хорисима (86,60), а третье - француз Бенжамен Каве (83,99).

Казахстанец Павел Колмаков с результатом 76,00 баллов занял лишь 11-е место, а Дмитрий Рейхерд стал 24-м (71,89 балла).

Отметим, третий этап Кубка мира проходил в Мон-Тремблане (Канада).

Ранее сообщалось, что ещё одна фристайлистка из Казахстана Анастасия Городко завоевала «золото» на этапе Кубка Европы в Фон-Роме


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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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