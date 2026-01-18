Французский депутат выступила с инициативой о выходе страны из НАТО

С соответствующей инициативой выступила заместитель председателя Национального собрания Клеманс Гетте — представитель левой партии «Непокоренная Франция».

По словам депутата, дискуссия о возможном выходе Франции из НАТО ведется уже давно, однако в нынешних условиях, как она утверждает, этот вопрос стал особенно актуальным. Основной причиной инициативы Гетте назвала несогласие с политикой Соединённых Штатов и ролью США в деятельности альянса.

В интервью изданию политик заявила, что Вашингтон, по её мнению, проводит «неприкрытую имперскую политику», что ставит под сомнение целесообразность дальнейшего участия Франции в НАТО. В числе примеров она упомянула «незаконное похищение президента Венесуэлы», угрозы экс-президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию, а также торговые соглашения, которые, по ее словам, были навязаны Европейскому союзу под давлением США.

Кроме того, Клеманс Гетте раскритиковала требования к странам — членам НАТО направлять не менее 5% ВВП на нужды альянса, отметив, что такие расходы, по ее мнению, в первую очередь выгодны американской оборонной промышленности. Она также обвинила США во вмешательстве в избирательные процессы в Европе в пользу крайне правых политических сил.

Все это, как заявила депутат, свидетельствует о том, что Соединенные Штаты «освобождают себя от международного права и механизмов коллективной безопасности», фактически превращая Евросоюз в зависимого партнёра. В этой связи продолжение членства Франции в военном союзе, возглавляемом США, она назвала «нежелательным и неприемлемым».

По мнению Гетте, участие в НАТО создает для Франции риски вовлечения в конфликты, которые могут противоречить ее национальным интересам и международным обязательствам. Выход из альянса, считает она, позволил бы стране восстановить военную и дипломатическую независимость и вернуться к статусу неприсоединившегося государства, не оказываясь при этом в международной изоляции.

Как отмечает Berliner Zeitung, расстановка политических сил во Франции делает подобную инициативу не полностью нереалистичной: альянс левых партий, в который входит «Непокоренная Франция», в настоящее время является крупнейшей парламентской группой в Национальном собрании.

Критику НАТО на протяжении многих лет высказывают и представители французских правых сил, включая партию «Национальное объединение» Марин Ле Пен, располагающую более чем четвертью мест в парламенте. Ранее с критическими заявлениями в адрес Североатлантического альянса также неоднократно выступал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее Франция представила новый состав правительства.