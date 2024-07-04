Французская прокуратура оспорит ордер на арест президента Сирии

Прокуратура при Апелляционном суде Парижа во вторник приняла решение обжаловать ордер на арест Башара Асада в связи с его обвинениями в применении химического оружия в Сирии в 2013 году, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на AFP.

Сообщается, что прокуратура передала дело в Кассационный суд для решения «юридического вопроса», связанного с ордером на арест президента Сирии Башара Асада.

Обжалование произошло после того, как 26 июня французский апелляционный суд оставил в силе постановление об аресте, тем самым утвердив ордер на арест сирийского президента.

Следственные судьи из отдела по военным преступлениям Парижского суда расследуют цепочку команд руководства страны, которая привела к химическим атакам 4 и 5 августа 2013 года в Адре и Думе недалеко от Дамаска, а также к нападению 21 августа того же года в Восточной Гуте, в результате которого погибло более тысячи человек.

Правительство Асада отрицает применение химического оружия против своих оппонентов в гражданской войне, которая началась в марте 2011 года.

Сирийские власти не раз отвергали обвинения в применении химического оружия и отклоняли решение французского суда как политически мотивированное, заявляя, что обвинения – это часть более широкого международного заговора против Сирии.

Предыстория

В 2021 году Франция начала расследование химических атак в августе 2013 года в Гуте и Думе, двух пригородах сирийской столицы Дамаска. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, число погибших в результате атак составило от сотен до более 1000 человек. В то время эти районы находились под контролем сирийских повстанческих группировок.

Первичную жалобу подали Сирийский центр СМИ и свободы слова (SCM), ассоциация юристов «Инициатива открытого общества по справедливости» (OSJI) и Сирийский архив — организация, документирующая нарушения прав человека в Сирии.

В ноябре 2023 года французские судьи выдали ордер на арест Башара Асада, его брата и главу 4-й дивизии армии Махера аль-Асада и двух генералов Гассана Аббаса и Бассама аль-Хасана. Ордер был выдан, поскольку французский суд посчитал их соучастными в химической атаке 2013 года.

Решение французского суда бросает вызов принципу суверенного иммунитета действующих глав государств, который предусматривает иммунитет от судебного преследования.

Однако международное право имеет и исключения из этого правила, когда глава государства обвиняется в военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде. Франция входит в число стран, которые в своих судебных органах рассматривают дела о преступлениях против человечности. Таким образом в ноябре 2023 года Франция стала первой страной, выдавшей ордер на арест действующего главы иностранного государства.

- Это историческое решение. Впервые национальный суд признал, что действующий глава государства не имеет полного личного иммунитета за свои действия, - заявили адвокаты истцов.

Мазен Дарвиш, директор Сирийского центра СМИ и свободы слова, полагает, что это решение «показывает, что не существует иммунитета, когда мы говорим о преступлениях против человечности и применении химического оружия против мирных жителей».

В свою очередь прокуроры, решившие во вторник обжаловать ордер на арест Башара Асада утверждают, что иммунитет глав иностранных государств следует снимать только в случае международного судебного преследования, например, в Международном уголовном суде (МУС).