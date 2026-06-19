Францию накрыла экстремальная жара

Из-за экстремальной жары четверть территории Франции, включая Париж, переведена на «оранжевый уровень опасности» — второй по степени угрозы, передает агентство Kazinform со ссылкой на France 24 .

Ожидается, что в пятницу более половины территории страны окажется в зоне действия «оранжевого уровня опасности».

В четверг утром в северном пригороде Парижа Эрмоне из-за жары скончался мужчина.

По прогнозам синоптиков, в пятницу температура воздуха в Париже и регионе Иль-де-Франс достигнет 36–37°C, приблизившись к рекордным значениям для июня.

Из-за аномальной жары ряд школ внес изменения в расписание занятий, которые вступят в силу с четверга после обеда.

В Париже около десяти средних школ уже скорректировали учебный график на четверг и пятницу.

В июне прошлого года во время сильной жары по всей стране было закрыто около 2200 школ.

Железнодорожная компания SNCF отменила 71 поезд дальнего следования в период с четверга по понедельник, чтобы «предотвратить возможные сбои в работе систем кондиционирования воздуха, связанные с очень высокими температурами».

Тем временем Париж разрешил купание в части канала Сен-Мартен на востоке столицы, превратив его в «настоящий способ освежиться».

— Воспользуйтесь этим моментом по максимуму и будьте осторожны в такую ​​жару, — написал мэр Парижа Эммануэль Грегуар в Х.

La baignade dans le canal Saint-Martin, c’est parti!



Profitez-en, et faites attention à vous avec la chaleur.



📸 Guillaume Bontemps — Ville de Paris pic.twitter.com/qfLFrYeeyD — Emmanuel Grégoire (@egregoire) June 17, 2026

Синоптики, что такая погода продлится до следующей недели, достигнув пика в воскресенье или понедельник, когда температура в ряде регионов, включая столицу Франции, может подняться до 40°C.

Ранее сообщалось, что высокие температуры стали причиной более 200 тысяч смертей в Европе за последние четыре года.