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    Францию накрыла экстремальная жара

    Из-за экстремальной жары четверть территории Франции, включая Париж, переведена на «оранжевый уровень опасности» — второй по степени угрозы, передает агентство Kazinform со ссылкой на France 24

    Францию накрыла экстремальная жара
    Фото: x.com/@egregoire

    Ожидается, что в пятницу более половины территории страны окажется в зоне действия «оранжевого уровня опасности».

    В четверг утром в северном пригороде Парижа Эрмоне из-за жары скончался мужчина. 

    По прогнозам синоптиков, в пятницу температура воздуха в Париже и регионе Иль-де-Франс достигнет 36–37°C, приблизившись к рекордным значениям для июня.

    Из-за аномальной жары ряд школ внес изменения в расписание занятий, которые вступят в силу с четверга после обеда.

    В Париже около десяти средних школ уже скорректировали учебный график на четверг и пятницу.

    В июне прошлого года во время сильной жары по всей стране было закрыто около 2200 школ.

    Железнодорожная компания SNCF отменила 71 поезд дальнего следования в период с четверга по понедельник, чтобы «предотвратить возможные сбои в работе систем кондиционирования воздуха, связанные с очень высокими температурами».

    Тем временем Париж разрешил купание в части канала Сен-Мартен на востоке столицы, превратив его в «настоящий способ освежиться».

    — Воспользуйтесь этим моментом по максимуму и будьте осторожны в такую ​​жару, — написал мэр Парижа Эммануэль Грегуар в Х. 

    Синоптики, что такая погода продлится до следующей недели, достигнув пика в воскресенье или понедельник, когда температура в ряде регионов, включая столицу Франции, может подняться до 40°C.

    Ранее сообщалось, что высокие температуры стали причиной более 200 тысяч смертей в Европе за последние четыре года.

    Франция В мире Жара
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор