200 тысяч смертей от жары: ВОЗ призывает Европу к срочным мерам
Высокие температуры стали причиной более 200 тысяч смертей в Европе за последние четыре года. Всемирная организация здравоохранения призывает страны региона активнее использовать меры защиты населения от экстремальной жары, передает Kazinform со ссылкой на DW.
Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге заявил, что европейский континент нагревается быстрее любого другого региона мира. По его словам, климатические изменения приводят к усилению жары и представляют серьезную угрозу для здоровья людей.
В Берлине Ханс Клюге вместе с министром окружающей среды Германии Карстеном Шнайдером и сенатором по вопросам здравоохранения Инной Циборрой представил обновленные рекомендации ВОЗ по защите населения от высоких температур.
Организация рекомендует сокращать выбросы парниковых газов и увеличивать количество зеленых зон в городах. Среди предлагаемых мер — развитие парков, высадка деревьев, сохранение рек, лесов и водно-болотных территорий, которые помогают снижать температуру воздуха в населенных пунктах.
Президент Берлинской врачебной палаты Петер Бобберт призвал уделять больше внимания информированию граждан о рисках жары. По его словам, многие люди недооценивают опасность высоких температур и воспринимают жаркую погоду как комфортную.
Специалист рекомендует избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы дня, переносить физическую активность на утреннее и вечернее время, а также уделять внимание пожилым людям, которые относятся к наиболее уязвимым группам населения.
Эксперты также считают полезным создание в городах дополнительных питьевых фонтанчиков и специальных прохладных общественных пространств, где жители смогут укрыться от жары.
По данным ВОЗ, экстремальная жара ежегодно приводит к росту заболеваемости, преждевременной смертности и многомиллиардным экономическим потерям. Наибольшему риску подвергаются пожилые люди, беременные женщины и граждане с хроническими заболеваниями.
Ранее сообщалось, что в мае в Испании от последствий жары умер 101 человек. Это самый высокий показатель для последнего месяца весны с начала ведения соответствующей статистики более десяти лет назад.