200 тысяч смертей от жары: ВОЗ призывает Европу к срочным мерам

Высокие температуры стали причиной более 200 тысяч смертей в Европе за последние четыре года. Всемирная организация здравоохранения призывает страны региона активнее использовать меры защиты населения от экстремальной жары, передает Kazinform со ссылкой на DW .

Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге заявил, что европейский континент нагревается быстрее любого другого региона мира. По его словам, климатические изменения приводят к усилению жары и представляют серьезную угрозу для здоровья людей.

В Берлине Ханс Клюге вместе с министром окружающей среды Германии Карстеном Шнайдером и сенатором по вопросам здравоохранения Инной Циборрой представил обновленные рекомендации ВОЗ по защите населения от высоких температур.

Организация рекомендует сокращать выбросы парниковых газов и увеличивать количество зеленых зон в городах. Среди предлагаемых мер — развитие парков, высадка деревьев, сохранение рек, лесов и водно-болотных территорий, которые помогают снижать температуру воздуха в населенных пунктах.

Президент Берлинской врачебной палаты Петер Бобберт призвал уделять больше внимания информированию граждан о рисках жары. По его словам, многие люди недооценивают опасность высоких температур и воспринимают жаркую погоду как комфортную.

Специалист рекомендует избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы дня, переносить физическую активность на утреннее и вечернее время, а также уделять внимание пожилым людям, которые относятся к наиболее уязвимым группам населения.

Эксперты также считают полезным создание в городах дополнительных питьевых фонтанчиков и специальных прохладных общественных пространств, где жители смогут укрыться от жары.

По данным ВОЗ, экстремальная жара ежегодно приводит к росту заболеваемости, преждевременной смертности и многомиллиардным экономическим потерям. Наибольшему риску подвергаются пожилые люди, беременные женщины и граждане с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в мае в Испании от последствий жары умер 101 человек. Это самый высокий показатель для последнего месяца весны с начала ведения соответствующей статистики более десяти лет назад.