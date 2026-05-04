Франция ввела обеды за €1 для всех студентов

Начиная с понедельника, 4 мая, все студенты во Франции, независимо от уровня дохода, смогут питаться в университетских ресторанах всего за один евро. Ранее такая возможность была только у стипендиатов, теперь она доступна всем 3 миллионам студентов во Франции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Libération .

Эта мера была предложена молодежными организациями для борьбы со студенческой бедностью и включена в бюджет на 2026 год в качестве уступки правительства депутатам-социалистам.

Возможность получить питание за один евро в ресторанах, управляемых Региональными центрами обслуживания университетов и школ (CROUS), уже существует для студентов, получающих стипендии, и тех, кто испытывает финансовые трудности. Другие студенты ранее платили 3,30 евро.

К подносу с едой предъявляются строгие требования: одно горячее блюдо и не более двух «дополнительных» блюд на выбор из закусок, фруктов и десертов. Для оплаты принимается только студенческая карта.

— Обучение в медицинском вузе очень долгое. Поэтому для студентов-медиков, которые заканчивают учебу довольно поздно, это действительно выгодно. Если умножить стоимость питания на продолжительность их обучения, получится значительная сумма, — говорит один из студентов.

Для финансирования данной меры правительство выделило 50 миллионов евро на 2026 год. Но как опасаются студенческие союзы, этой суммы может оказаться недостаточно для покрытия расходов.

Кроме того, профсоюзы осуждают рост нагрузки на персонал точек питания сети CROUS — как по вместимости залов и числу подаваемых блюд, так и по длине очередей и доступным складским площадям.

