Франция стала вторым полуфиналистом Евро-2024

Второй матч ¼ финала чемпионата Европы по футболу между Португалией и Францией, который прошел в Гамбурге, начался по примеру закончившейся чуть раньше игры между Германией и Испанией, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Активные попытки соперников найти брешь в обороне друг друга, позиционная борьба с переменными попытками найти путь к цели не приносил успеха ни Роналду сотоварищи, ни Мбаппе с его компаньонами. Представители двух волн, старой и новой в лице Роналду и Мбаппе, вызывали дополнительную интригу, но никому из них не удавалось создать стопроцентные моменты для взятия ворот, активность в розыгрыше мяча также не давала ощутимых результатов и на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Во втором тайме интереснее выглядели французы, перестроившие свои порядки и чаще и быстрее переходившие на чужую половину поля. Французы интересней смотрелись в созидании давления на ворота Португалии. Были понятны усилия футболистов обеих команд сохранить ворота в неприступности, и при этом попытаться забить в основное время, решив исход матча в свою пользу. Дополнительное время и послематчевая лотерея отнимают много сил и нервов, и каждый хотел победы малой кровью. Плотная игра на каждом участке поля держала в напряжении футболистов обеих сборных, которые не жалея сил, показывали открытый футбол.

Ситуация менялась калейдоскопически. Мяч не задерживался долго ни у одной, ни у другой стороны и открытый футбол не давал ответ на то, кто же достоин прохода в полуфинал. Постепенно французы прибрали инициативу к своим рукам, кружа вокруг штрафной Португалии, периодически пытаясь пробить, временами передерживая мяч. Основное время не выявило победителя и решение вопроса перешло в экстра-тайм.

В первой дополнительной пятнадцатиминутке хороший шанс отличиться был у Роналду, пробившего выше ворот с семи метров после прострела с правого фланга.

Игровые качели продолжились в течение двух таймов, но более активными и свежими выглядели португальцы, однако ворота обеих команд остались в неприкосновенности. Судьба путевки в полуфинал определила послематчевая лотерея, в которой фортуна улыбнулась французам, нервы которых при пробитии пенальти оказались крепче, 5:3 по пенальти и Франция сыграет в полуфинале с Испанией.

Роналду прощается с мечтой о второй победе в чемпионате Европы. А болельщиков впереди ожидают очередные матчи 1/4 финала ЕВРО. Англия встречается со Швейцарией, а Нидерланды с Турцией.