Испания обыграла Германию и вышла в полуфинал Евро-2024

Сборные Испании и Германии сыграли первый четвертьфинальный матч на Евро-2024. Достойные претенденты на звание лучшего выясняли, кто же заслуживает этого больше всего. Этой командой оказалась команда с Пиренейского полуострова, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

В первом тайме соперники вели позиционную борьбу с поиском выхода на ударную позицию, но ни заметного преимущества одного соперников над другим, как и забитых мячей до перерыва мы не увидели. Высокая цена ошибки вынуждала команды действовать внимательно к форвардам и с оглядкой на оборону. Ямаль, Мората, Уильямс при поддержке Родри из глубины поля временами обостряли игру у ворот Нойера, но голкипер Германии до поры до времени был надежен.

Лидер немцев Тони Кроос, будучи самым опытным в своей команде, пытался креативить, но его неплохо читали защитники испанцев, нейтрализуя лидера Германии при его приближении к своей штрафной.

Во втором тайме ничего не предвещало опасности для хозяев поля на 51-й минуте начала не спеша атаку из глубины поля. Мяч оказался у Ямала, который ушел вправо и затем подавшего с фланга в штрафную на набегавшего Дани Ольмо по центру атаки. Удар в касание вышедшего в первом тайме на замену полузащитника был точен. 1:0 – «Красная фурия» открывает счет!

Игра оживилась и немцы пошли вперед более настойчивей, но и испанцы остро контратаковали, заставляя охать трибуны, имея неплохие возможности для удара. Постоянно в центре внимания был и Унаи Симон. Голкипер «Атлетика» внушал уверенность своими действиями, придавая уверенности партнерам свое надежной игрой в воротах.

Германия была близка к успеху после молниеносной контратаки, но завершающий удар Фюллькруга пришелся в стойку ворот. Хавертц попытался перебросить Симона метров тридцати, но мяч пролетел выше пустых ворот. Вышедший на замену ветеран Германии Томас Мюллер так же был бессилен в своем желании изменить ход матча. И когда до окончания матча оставалось несколько минут, многоходовка немцев привела к голу Флориана Вирца, поставившего точку в массированной атаке ударом в угол ворот с линии вратарской штрафной.

Игра перешла в экстра-тайм, в котором у Германии появились крылья и они были настойчивы в своих атаках, но не точны. Второй экстра-тайм прошел в таком же ключе, и когда все уже готовились к послематчевым пенальти, испанцы, можно сказать, на ровном месте создали комбинацию, завершившуюся ударом головой по воротам Нойера, взять который немецкий голкипер был не в состоянии. Штурм противоположных ворот не принес успеха Германии и она переходит в разряд зрителей.