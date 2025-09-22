Франция признает Палестину 22 сентября

— Я говорил с президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом… В понедельник в Нью-Йорке я подтвердил президенту Аббасу своё намерение признать государство Палестина, — сказал он, добавив, что это решение соответствует более широкому плану мирного урегулирования для региона.

О своем намерении признать Палестину президент Франции объявил еще в июле.

Ранее издание Politico сообщало, что Израиль готовит ответные меры на признание Францией Палестины. Они могут включать ускорение аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан и закрытие французского консульства в Иерусалиме. В то же время французский дипломат сообщил Politico, что официальный Париж также рассматривает варианты ответа на возможные враждебные действия Израиля.

Kazinform писал о том, что Канада, Австралия и Великобритания признали Палестину как государство.