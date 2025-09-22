РУ
телерадиокомплекс президента РК
    03:04, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Франция признает Палестину 22 сентября

    Эммануэль Макрон опубликовал пост об этом на своей странице в социальной сети X, передает Kazinform со ссылкой на armenpress.am.

    Франция признает Палестину 22 сентября
    Фото: https://armenpress.am/

    — Я говорил с президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом… В понедельник в Нью-Йорке я подтвердил президенту Аббасу своё намерение признать государство Палестина, — сказал он, добавив, что это решение соответствует более широкому плану мирного урегулирования для региона.

     О своем намерении признать Палестину президент Франции объявил еще в июле.

    Ранее издание Politico сообщало, что Израиль готовит ответные меры на признание Францией Палестины. Они могут включать ускорение аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан и закрытие французского консульства в Иерусалиме. В то же время французский дипломат сообщил Politico, что официальный Париж также рассматривает варианты ответа на возможные враждебные действия Израиля.

    Kazinform писал о том, что Канада, Австралия и Великобритания признали Палестину как государство.

     

     

    Палестино-израильский конфликт Мировые новости
