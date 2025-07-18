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    22:15, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Франция полностью вывела войска из Сенегала

    17 июля Франция вернула два последних военных объекта властям Сенегала, завершив таким образом свое постоянное военное присутствие в стране, начавшееся в 1960 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    военные Синегала
    Фото: Anadolu Ajansı

    Торжественная церемония в честь вывода последних 350 французских военнослужащих прошла в столице Сенегала Дакаре.

    Таким образом Франция продолжила вывод военных с территории своих бывших колоний в Западной и Центральной Африке. Париж начал последовательно выводить войска из региона в 2022 году.

    военные
    Фото: Anadolu Ajansı

    В конце февраля 2025 года французские силы покинули Кот-д’Ивуар, еще раньше, в конце января, Франция завершила вывод войск из Чада. В Мали, Буркина-Фасо и Нигере после военных переворотов в последние годы отношения с Францией резко ухудшились, и новые власти стран разорвали военное сотрудничество с Францией.

    Отмечается, что в Центральной Африке французские войска остаются теперь лишь на одной базе в Габоне, которую они используют совместно с местными вооруженными силами.

    Кроме того, французские военные продолжают службу в Джибути.

    Теги:
    Франция Африка Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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