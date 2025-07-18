Франция полностью вывела войска из Сенегала

Торжественная церемония в честь вывода последних 350 французских военнослужащих прошла в столице Сенегала Дакаре.

Таким образом Франция продолжила вывод военных с территории своих бывших колоний в Западной и Центральной Африке. Париж начал последовательно выводить войска из региона в 2022 году.

Фото: Anadolu Ajansı

В конце февраля 2025 года французские силы покинули Кот-д’Ивуар, еще раньше, в конце января, Франция завершила вывод войск из Чада. В Мали, Буркина-Фасо и Нигере после военных переворотов в последние годы отношения с Францией резко ухудшились, и новые власти стран разорвали военное сотрудничество с Францией.

Отмечается, что в Центральной Африке французские войска остаются теперь лишь на одной базе в Габоне, которую они используют совместно с местными вооруженными силами.

Кроме того, французские военные продолжают службу в Джибути.