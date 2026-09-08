Франция ожидает самый низкий урожай винограда за последние 30 лет

Из-за жары французские виноделы прогнозируют один из самых слабых урожаев за последние три десятилетия, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

По оценкам министерства сельского хозяйства Франции, производство вина в 2026 году составит около 33,9 млн гектолитров — на 6% меньше, чем в 2025 году, и на 17% ниже среднего показателя 2021–2025 годов.

Если прогноз подтвердится, это будет один из низких урожаев за 30 лет, а по данным Международной организации винограда и вина (OIV) — потенциально самый слабый с 1957 года. Объём соответствует примерно 4,5 млрд стандартных бутылок.

Статистическая служба министерства Agreste отмечает, что снижение связано не только с сокращением площадей виноградников (около 2,5%), но главным образом с экстремальной погодой. «Лето было особенно жарким и сухим: засуха почв усилилась по всей стране, а волны жары вызвали солнечные ожоги, ошпаривание, опадение листьев и увядание ягод», — говорится в отчете ведомства.

Сильнее всего пострадал регион Шампань: урожай в середине августа — ожидается почти вдвое меньше прошлогоднего (минус 49% к 2025 году и минус 47% к пятилетней средней). Вес гроздей там достиг минимума за 20 лет. В Бургундии и Божоле прогнозируют падение на треть, в долине Луары — на 12%. Юра потеряла около 37%.

В Лангедок-Руссильоне, крупнейшем винодельческом регионе страны, ожидается рост на 5% к слабому 2025 году, однако объёмы всё равно остаются ниже средней. В Бордо после августовских дождей прогнозируют плюс 10% к прошлому году, но и там результат заметно ниже пятилетней нормы.

Сбор винограда в большинстве регионов Франции, как и в других странах Европы, начался раньше обычного из-за ускоренного созревания ягод. Франция — второй в мире производитель вина после Италии. Это уже третий подряд слабый урожай после 2024 и 2025 годов.

Правительство Франции ранее объявило чрезвычайный пакет помощи фермерам на сумму более 1 млрд евро в связи с рекордной жарой, затронувшей не только виноградники, но и другие сельхозкультуры.

Ранее сообщалось, что рекордная с 1900 года жара во Франции нарушила работу школ.