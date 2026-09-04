Рекордная с 1900 года жара во Франции нарушила работу школ
Во Франции из-за экстремально высоких температур занятия в некоторых школах пришлось приостанавливать, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.
Страна пережила самое жаркое лето с начала ведения метеорологических наблюдений в 1900 году. Об этом министр экологического перехода Франции Моник Барбю.
Барбю выступила перед журналистами в штаб-квартире французской метеорологической службы Météo-France в городе Сен-Манде близ Парижа, где прокомментировала аномальную жару и лесные пожары, охватившие страну в летние месяцы.
По словам министра, лето 2026 года стало самым жарким во Франции за весь период метеорологических наблюдений и войдет в историю страны.
Барбю напомнила, что из-за экстремально высоких температур занятия в некоторых школах пришлось приостанавливать.
— Больницы были вынуждены принимать пациентов при температуре выше 35 градусов, — отметила она.
Говоря о последствиях лесных пожаров и жары, министр сообщила, что были разрушены жилые дома, а высокие температуры привели к гибели многих жителей Франции, в том числе молодых людей.
Барбю подчеркнула, что для адаптации к изменению климата Франции необходим широкий комплекс мер во всех сферах жизни и экономики.
По ее словам, до следующего лета власти не смогут провести полноценную модернизацию всех школ, однако возможно установить в учебных заведениях жалюзи и вентиляторы.
— К концу августа лесные пожары уже уничтожили площадь, в шесть раз превышающую средний показатель за последние 20 лет, — добавила министр.
Ранее сообщалось, что климатическое явление Эль-Ниньо продолжает набирать силу и в ближайшие месяцы может привести к росту числа экстремальных погодных явлений в разных регионах мира.