Рекордная с 1900 года жара во Франции нарушила работу школ

Во Франции из-за экстремально высоких температур занятия в некоторых школах пришлось приостанавливать, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Страна пережила самое жаркое лето с начала ведения метеорологических наблюдений в 1900 году. Об этом министр экологического перехода Франции Моник Барбю.

Барбю выступила перед журналистами в штаб-квартире французской метеорологической службы Météo-France в городе Сен-Манде близ Парижа, где прокомментировала аномальную жару и лесные пожары, охватившие страну в летние месяцы.

По словам министра, лето 2026 года стало самым жарким во Франции за весь период метеорологических наблюдений и войдет в историю страны.

Барбю напомнила, что из-за экстремально высоких температур занятия в некоторых школах пришлось приостанавливать.

— Больницы были вынуждены принимать пациентов при температуре выше 35 градусов, — отметила она.

Говоря о последствиях лесных пожаров и жары, министр сообщила, что были разрушены жилые дома, а высокие температуры привели к гибели многих жителей Франции, в том числе молодых людей.

Барбю подчеркнула, что для адаптации к изменению климата Франции необходим широкий комплекс мер во всех сферах жизни и экономики.

По ее словам, до следующего лета власти не смогут провести полноценную модернизацию всех школ, однако возможно установить в учебных заведениях жалюзи и вентиляторы.

— К концу августа лесные пожары уже уничтожили площадь, в шесть раз превышающую средний показатель за последние 20 лет, — добавила министр.

Ранее сообщалось, что климатическое явление Эль-Ниньо продолжает набирать силу и в ближайшие месяцы может привести к росту числа экстремальных погодных явлений в разных регионах мира.