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    Рекордная с 1900 года жара во Франции нарушила работу школ

    Во Франции из-за экстремально высоких температур занятия в некоторых школах пришлось приостанавливать, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    Лето 2026 года стало самым жарким во Франции с 1900 года
    Фото: Anadolu

    Страна пережила самое жаркое лето с начала ведения метеорологических наблюдений в 1900 году. Об этом министр экологического перехода Франции Моник Барбю.

    Барбю выступила перед журналистами в штаб-квартире французской метеорологической службы Météo-France в городе Сен-Манде близ Парижа, где прокомментировала аномальную жару и лесные пожары, охватившие страну в летние месяцы.

    По словам министра, лето 2026 года стало самым жарким во Франции за весь период метеорологических наблюдений и войдет в историю страны.

    Барбю напомнила, что из-за экстремально высоких температур занятия в некоторых школах пришлось приостанавливать.

    — Больницы были вынуждены принимать пациентов при температуре выше 35 градусов, — отметила она.

    Говоря о последствиях лесных пожаров и жары, министр сообщила, что были разрушены жилые дома, а высокие температуры привели к гибели многих жителей Франции, в том числе молодых людей.

    Барбю подчеркнула, что для адаптации к изменению климата Франции необходим широкий комплекс мер во всех сферах жизни и экономики.

    По ее словам, до следующего лета власти не смогут провести полноценную модернизацию всех школ, однако возможно установить в учебных заведениях жалюзи и вентиляторы.

    — К концу августа лесные пожары уже уничтожили площадь, в шесть раз превышающую средний показатель за последние 20 лет, — добавила министр.

    Ранее сообщалось, что климатическое явление Эль-Ниньо продолжает набирать силу и в ближайшие месяцы может привести к росту числа экстремальных погодных явлений в разных регионах мира.

    Франция В мире Мировые новости Жара
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор