Франция и Италия планируют разместить военный контингент на юге Ливана

Италия и Франция готовятся развернуть военный контингент на юге Ливана после завершения миссии Временных сил ООН по поддержанию мира в Ливане (UNIFIL), передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

Об этом сообщил телеканалу «Аль-Арабия» источник во французском Министерстве иностранных дел. По информации источника, проект предполагается реализовать при поддержке США и ряда европейских стран. Новый контингент будет размещен по официальному запросу ливанских властей для усиления национальной армии Ливана и поддержания стабильности в регионе.

— Париж также отметил, что консультации с партнерами продолжаются для согласования окончательного механизма развертывания сил на фоне мер безопасности, связанных с последним рамочным соглашением между Ливаном и Израилем, — передает «Аль-Арабия».

В 2025 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию о завершении миссии UNIFIL. Вывод войск должен полностью завершиться к 2027 году. Миссия была развернута в Ливане еще в 1978 году для контроля за режимом прекращения огня между Ливаном и Израилем.

После вооруженного конфликта 2006 года ее мандат был значительно расширен. В пиковый период численность контингента достигала 15 тыс. военнослужащих.

В начале июня израильские СМИ сообщали, что администрация США рассматривает возможность прекращения поддержки миротворческих сил ООН в южном Ливане.

Напомним, что Италия и Франция традиционно являются одними из крупнейших участников UNIFIL. Новое предложение было озвучено после переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.