Франкфуртский аукцион, или «тенге на карантине»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На фоне роста индекса доллара (DXY) выше 101 пункта (рекорд с начала 2017 года), обвала нефтяных котировок до 17-летних минимумов и сильнейшего с конца 2014 года внутридневного обвала рубля тенге на Казахстанской фондовой бирже (KASE) приблизился к своему абсолютному историческому рекорду в 448 единиц за доллар США, что на 17% выше значения USDKZT на начало марта. В этих условиях мы стали свидетелями перехода метода торгов валютой на KASE в режим Франкфуртского аукциона, о чем было сказано в утреннем совместном заявлении биржи и Нацбанка. Но что может означать переход на данный метод торгов? Ответ на этот вопрос дает Telegram-канал @tengenomika, передает МИА «Казинформ».

Говоря простым языком, при франкфуртском аукционе котировки сделок (в данном случае цена закрытия сделок по USDKZT) технически не имеют возможности сильно отходить от предыдущей котировки или предыдущего курса. Это позволит избегать значимых скачков и гэпов в динамике курсообразования USDKZT (что в текущих условиях вполне ожидаемо), а значит на рыночных условиях может ограничить возможный потолок обесценения тенге. К слову, вчера на Мосбирже рубль остановил свое падение благодаря похожему (но не идентичному) «техническому потолку», в данном случае регламентирующий и ограничивающий возможный внутридневной рост котировок USDRUB.

В целом, текущий беспрецендентный в новейшей истории кризис, именуемый уже некоторыми экономистами «Пузырем всего» (The Everything Bubble), многократно усилил степень неопределенности у участников бирж, что отражается в максимальном с 1987 года росте «индекса страха» VIX. Такие же настроения царят и на KASE, где внешние шоки существенно повысили ожидания по падению тенге, мотивируя практически всех участников торгов на KASE не продавать американскую валюту. Это, в свою очередь, многократно усиливает давление на курс самого тенге. И в подобных условиях переход на франкфуртский аукцион, вероятно, был выбран в качестве действенной рыночной меры по сдерживанию негативных ожиданий участников торгов, увеличению ценовой конкуренции и, следовательно, сохранению стабильности финансовой системы.

Со своей стороны, когда на валютном рынке никто не желает продавать валюту, мы оцениваем данные действия биржи и регулятора как введение некоего «карантина» для тенге, позволяющий без административного участия и валютного интервенирования переждать «бурю».