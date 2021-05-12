Франк Риестер: Франция сохранила свою позицию ведущего делового партнера с Казахстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр-делегат по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности при министре Европы и иностранных дел Франции Франк Риестер находится с первым визитом в Казахстане. В ходе своей поездки министр-делегат в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о развитии сотрудничества между двумя странами и обозначил, чем Казахстан привлекателен для Франции и французских компаний.

- Пандемия коронавируса затронула все страны и это отразилось на мировой экономике. В этой связи как пандемия повлияла на развитие торговых отношений между Казахстаном и Францией?

- Пандемия спровоцировала санитарный шок, но также она спровоцировала беспрецедентный мировой экономический шок. И торговые отношения между Францией и Казахстаном в 2020 году не являются исключением из правил.

Однако я подчеркиваю, что Франция сохранила свою позицию ведущего делового партнерства с Казахстаном в течение 2020 года. Наш экспорт даже возрос на 40%. Таким образом, Франция занимает восьмое место среди поставщиков Казахстана. Она является его третьим европейским поставщиком. Поэтому наши отношения прочные. Они смогли устоять, и я оптимистичен относительно их будущего.

- Как на сегодня развивается торговля между двумя странами. На каком уровне находится приток прямых французских инвестиций в экономику Казахстана?

- Французские компании всех масштабов и в таких разнообразных секторах, как энергетика, транспорт, здравоохранение или туризм, решили инвестировать значительные средства в Казахстан, сделав Францию одним из первых иностранных инвесторов в стране. Это не возникло недавно, поскольку эта динамика существует с момента провозглашения независимости Казахстана, которой мы отмечаем в этом году тридцатилетие, и она ускорилась по случаю заключения нашего стратегического партнерства в 2008 году. Я могу заверить вас, что французские компании хотят укрепить и углубить эти привилегированные отношения.

В этом году были реализованы две ведущие французские инвестиции. Сначала AirLiquide, который вместе со своим партнером КазМунайГазом, инвестировал более 100 миллионов долларов в восстановление и модернизацию завода по производству промышленных водородных и азотных газов на нефтеперерабатывающем заводе в Атырау. Таким образом, компания вносит свой вклад в укрепление промышленного превосходства Казахстана и в его политику экономической диверсификации. Затем группа компании Aéroport de Paris, с приобретением дочерней компанией TAV Airports аэропорта Алматы, и объявлено строительство нового терминала для международных пассажиров, чтобы превратить аэропорт в региональную платформу Центральной Азии.

Наконец, проект, который представляет для меня особую ценность. Речь идет о предоставлении правительством Франции финансирования в размере 500 000 евро для проведения исследования и поставки демонстратора компостирования органических отходов. Этот проект будет реализован компанией Syctom в интересах города Акколь, при поддержке французских МСП. И этот проект иллюстрирует климатические амбиции Казахстана по достижению к 2060 году нулевого углеродного баланса. Я надеюсь, что этот первый опыт впоследствии будет воспроизведен в остальной части Казахстана.

- Французские компании широко представлены в энергетическом, сельскохозяйственном, машиностроительном и других секторах экономики Казахстана. Увеличивается ли доля французских компаний в нашей стране?

- Несмотря на трудности, с которыми в настоящее время сталкивается мировая экономика, многие французские компании хотят обосноваться в Казахстане или работать здесь. Доказательством тому является, то, что в настоящее время в Казахстан осуществляет визит, вместе со мной, делегация MEDEF International, объединяющая множество французских компаний. Французские компании справедливо считают, что Казахстан обладает огромным экономическим потенциалом. В некоторых секторах ведется особый мониторинг. Это касается агробизнеса, возобновляемых источников энергии, здравоохранения, туризма и устойчивого города. Одна из целей моего визита в Казахстан: показать малым и средним французским предприятиям, что здесь есть прекрасные возможности, и у них есть очень много преимуществ для завоевания рынков. Объединяя свои сильные преимущества, в том числе их ноу-хау, их динамизм, изобретательность и адаптивность с механизмами поддержки экспорта, принятыми правительствами Франции и Казахстана, они имеют все шансы на успех здесь.

Другой признак интереса французских компаний к Казахстану - хочу приветствовать активность и особенно эффективную повседневную работу Торгово-промышленной палаты Франции и Казахстана. Она отмечает в этом году свою пятую годовщину, и я рад находиться в Нур-Султане по этому случаю.

- Есть ли долгосрочные совместные проекты между Францией и Казахстаном? По Вашему мнению, чего не хватает для еще более активного совместного развития?

- Франко-казахстанское стратегическое партнерство основано именно на долгосрочных совместных проектах. На протяжении более двадцати лет крупнейшие французские промышленные группы принимали решение о налаживании партнерских отношений с казахстанскими компаниями в таких ключевых и структурирующих областях, как добывающая энергетика, авиация, строительство железнодорожного оборудования и космическая сфера.

В 2018 году президенты наших стран инициировали дорожную карту франко-казахстанского экономического сотрудничества на 2021-2030 годы, которую я совместно подпишу с министром индустрии и развития инфраструктуры господином Атамкуловым. «Дорожная карта» придаст новый импульс нашим двусторонним экономическим отношениям на ближайшие десять лет: она укрепит существующие партнерские отношения и предложит новые.

Я считаю, что созданы все условия для того, чтобы франко-казахстанские экономические отношения могли диверсифицироваться и постоянно расширяться в течение следующего десятилетия, причем уже с многочисленными инициативами. Таким образом, государственный инвестиционный банк Bpifrance и суверенный фонд «Самрук-Казына» подписали в октябре 2020 года соглашение о совместных инвестициях в размере 100 миллионов евро для финансирования французских компаний, желающих инвестировать в Казахстан, и я думаю, что в ближайшее время будут реализованы конкретные проекты.

- Казахстан и Франция сотрудничали в космической сфере. В частности, казахстанская и французская компании реализовали совместный проект по созданию первой казахстанской космической системы дистанционного зондирования Земли. Как развивается данная сфера сейчас? Есть ли дальнейшие планы в сотрудничестве в космической сфере?

- Это долгосрочный проект, начатый в 2009 году и завершившийся созданием совместного предприятия под названием «Ғалам», принадлежащего казахстанским компаниям «Ғарыш Сапары» и Airbus Defence and Space. Франция привержена этому амбициозному сотрудничеству.

В более общем плане, Франция и Казахстан разделяют ту же обеспокоенность по поводу проведения индустриальной политики в космическом пространстве. В год пятидесятилетия полета Юрия Гагарина с Байконура, я хотел бы изучить все способы, которые придадут новый импульс нашим отношениям в этой области. Франция является ключевым игроком в европейской космической деятельности.

- Недавно на заседании межправительственной комиссии, прошедшем в Париже, французских инвесторов приглашали в нашей стране реализовать проекты в сфере агропромышленного комплекса. Какие проекты в сельском хозяйстве могут реализовать Казахстан и Франция?

- Сельское хозяйство является стратегическим экономическим сектором, в том числе с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности. Наши производители и фермеры обладают непревзойденным ноу-хау во всём мире. Таким образом, французские компании в агропродовольственном секторе пользуются очень хорошим имиджем в Казахстане. Некоторые из них, такие как Lactalis или Danone, давно работают в Казахстане, особенно в области молочного производства.

Однако объем торговли между Францией и Казахстаном в области агропродовольственных товаров по-прежнему остается ниже уровня, которого он может достичь, особенно с учетом таких сильных сторон Казахстана, как его огромные пахотные земли и географическая близость к крупным рынкам, на которые он может выводить свою продукцию. В Казахстане существует спрос на большее присутствие французских инвесторов в ряде областей его сельского хозяйства: животноводстве, растениеводстве, а также переработке молока и мяса. Сельское хозяйство было определено в качестве приоритетного направления в развитии наших двусторонних отношений, и компетентные управления наших двух стран совместно работают над этим важным вопросом. Я с интересом отмечаю разработанный Boehringer Ingelheim проект по созданию центра распределения ветеринарных лекарств.

- Невозможно не задать вопрос касательно ситуации с коронавирусом. Как Франция борется с коронавирусом и насколько в вашей стране возобновилась работа бизнеса?

- Французское правительство приняло меры, направленные на замедление распространения коронавируса, включая введение вечернего комендантского часа и закрытие объектов, наиболее способствующие заражению Covid-19. На протяжении всей эпидемии государство уделяло первоочередное внимание охране здоровья и защите трудящихся, в том числе призывало работодателей использовать дистанционную работу везде, где это возможно.

Одновременно, правительство организовало кампанию вакцинации, направленную на защиту наиболее уязвимых групп населения, а также медицинских работников, которая постепенно распространяется на все население страны. На сегодняшний день, почти 17 миллионов человек получили как минимум одну инъекцию. Более 7 миллионов получили обе дозы. Это составляет соответственно 32% и 14% основного населения.

Признаки улучшения положения в области здравоохранения позволяют рассмотреть вопрос о постепенном смягчении ограничительных мер, включая поэтапное открытие магазинов, заведений общественного питания и культурных объектов.

- Были ли ранее Вы в нашей стране? Чем Казахстан привлекателен?

- Это мой первый визит в Казахстан. Это привлекательная страна во многих отношениях. Прежде всего, бесконечным разнообразием его ландшафтов, среди которых берег Каспийского моря, Алтайские горы и, конечно, Великая степь. Но истинное богатство страны заключается в его жителях: народ, приверженный своей независимости, гордящийся своими традициями, терпимый и открытый миру.

Я также отмечаю, что в настоящее время в Казахстане происходят важные политические события. Под руководством Президента Токаева были проведены масштабные реформы, направленные на дальнейшую модернизацию экономики Казахстана, а также на укрепление Верховенства права, поощрение соблюдения основных прав человека, и на борьбу с коррупцией. Эти реформы необходимы. Франция полностью поддерживает это реформаторское стремление. В этом также и политический смысл моего приезда в Казахстан.

- Господин Франк Риестер, благодарим Вас за интервью!