Французы аплодировали стоя: концерт казахстанского FORTE-TRIO успешно прошел в Париже

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Концерт Государственного трио FORTE-TRIO состоялся в Париже в рамках международных гастролей коллектива в честь 30-летия Независимости Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Артисты выступили в престижном концертном зале Сortot, который расположен в самом центре Парижа. В этом зале с вековой историей блистали звезды мирового классического искусства.

Афиша концерта FORTE-TRIO была опубликована на сайте зала Сortot задолго до выступления, и парижская публика с нетерпением ждала казахстанских виртуозов. Высокое мастерство трио в составе Заслуженного деятеля Казахстана, основателя коллектива Тимура Урманчеева (фортепиано), лауреатов международных конкурсов Мурата Нарбекова (виолончель) и Шолпан Манкеевой (скрипка) оправдали ожидания слушателей.

Артисты представили произведения «Япурай» и «Кероглы», в которых отражены духовные ценности нашего народа. Кроме того, коллектив исполнил непревзойдённые шедевры мировой классической музыки: композиции С.Рахманинова, К.Дебюсси, И.Брамса.

Трио в очередной раз на мировом уровне продемонстрировало, что коллектив, который находится в центре Евразии, может успешно работать в абсолютно разных музыкальных направлениях. Концертная программа пришлась по душе зрителям, которые не скупились на оглушительные овации. Возгласы «Браво» раздавались на протяжении всего вечера. Причем, публика аплодировала стоя.

На концерте присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Французской Республике Жан Галиев, Председатель правления АО Агентство «Хабар» Ерлан Бекхожин, представители ЮНЕСКО.

Как отметил Посол РК во Франции Жан Галиев, исполнение артистами Форте трио классических произведений на высоком уровне произвело потрясающее впечатление на взыскательную французскую публику.

«Я очень горжусь тем, что французская публика смогла увидеть именно эту сторону казахстанской культуры. Артистов вызывали столько раз на бис! Я думаю, что это самый лучший показатель впечатлений зрителей, которые по достоинству оценили высокое мастерство наших артистов. Для нас, казахстанцев, которые находятся здесь – в сердце Европы, это особая гордость. Глубоко символично, что этот концерт состоялся в Париже в канун праздника Независимости Республики Казахстан и в преддверии 30-летия дипломатических отношений между нашими странами», - рассказал Жан Галиев.