РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Французский астронавт сфотографировал полярное сияние с МКС

    None
    None
    ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Астронавт Европейского космического агентства француз Тома Песке прислал с МКС удивительное фото: снимок полярного сияния, каким его видно с высоты 400 км над Землей, перелает МИА «Казинформ» со ссылкой на русскую службу Би-би-си.

    Снимок Тома Песке сделал еще 20 августа, но опубликовал его только сейчас.

    Астронавтам на МКС частенько приходится наблюдать аврору, но в этот раз, написал Песке в «Твиттере», это было особенно яркое зрелище.

    «Часть Земли, находящаяся в тени, освещена полной луной, почти как дневным светом», – отметил француз, не уточнив, правда, был ли этот снимок сделан над Северным или Южным полюсом.

    Аврора оказалась такой яркой еще и из-за недавней вспышки на Солнце.

    Полярное сияние возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра достигают нашей планеты. Попадая в магнитные полюса Земли, они взаимодействуют с верхними слоями земной атмосферы.

    Человеческому глазу эти потоки видны как пляшущие полоски света. Порой вспышки на Солнце, как и в этот раз, посылают на Землю излишне много заряженных частиц – тогда аврора бывает более яркой, чем обычно.


    Теги:
    Природа Мировые новости Космос
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!