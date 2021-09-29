Французский астронавт сфотографировал полярное сияние с МКС
Снимок Тома Песке сделал еще 20 августа, но опубликовал его только сейчас.
Астронавтам на МКС частенько приходится наблюдать аврору, но в этот раз, написал Песке в «Твиттере», это было особенно яркое зрелище.
«Часть Земли, находящаяся в тени, освещена полной луной, почти как дневным светом», – отметил француз, не уточнив, правда, был ли этот снимок сделан над Северным или Южным полюсом.
Аврора оказалась такой яркой еще и из-за недавней вспышки на Солнце.
Полярное сияние возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра достигают нашей планеты. Попадая в магнитные полюса Земли, они взаимодействуют с верхними слоями земной атмосферы.
Человеческому глазу эти потоки видны как пляшущие полоски света. Порой вспышки на Солнце, как и в этот раз, посылают на Землю излишне много заряженных частиц – тогда аврора бывает более яркой, чем обычно.