Французский астронавт сфотографировал полярное сияние с МКС

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Астронавт Европейского космического агентства француз Тома Песке прислал с МКС удивительное фото: снимок полярного сияния, каким его видно с высоты 400 км над Землей, перелает МИА «Казинформ» со ссылкой на русскую службу Би-би-си.

Снимок Тома Песке сделал еще 20 августа, но опубликовал его только сейчас.

Астронавтам на МКС частенько приходится наблюдать аврору, но в этот раз, написал Песке в «Твиттере», это было особенно яркое зрелище.

«Часть Земли, находящаяся в тени, освещена полной луной, почти как дневным светом», – отметил француз, не уточнив, правда, был ли этот снимок сделан над Северным или Южным полюсом.

Аврора оказалась такой яркой еще и из-за недавней вспышки на Солнце.

Полярное сияние возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра достигают нашей планеты. Попадая в магнитные полюса Земли, они взаимодействуют с верхними слоями земной атмосферы.

Человеческому глазу эти потоки видны как пляшущие полоски света. Порой вспышки на Солнце, как и в этот раз, посылают на Землю излишне много заряженных частиц – тогда аврора бывает более яркой, чем обычно.